Imperialismin avoimet tukijat

Helsingin Sanomissa julkaistiin 2.1. 2025 Ilmo Ilkan artikkeli “Ranska vetäytyy Afrikasta ja jättää jälkeensä valta­tyhjiön – Sen saattaa täyttää Venäjä”.

Artikkelissa kerrotaan Ranskan vetäytymisen Länsi-Afrikasta aiheuttavan “valtatyhjiön”, ja tämän perusteella Norsunluurannikon, Tsadin, Nigerin, Malin ja Burkina Fason hallituksia kritisoidaan päätöksistään poistaa ranskalaiset asevoimat alueiltaan.

Artikkeli on sangen peittelemätön uskomuksessaan, että Länsi-Afrikan maat tarvitsevat eurooppalaisen hallitsemaan näitä, miehittämään ja turvaamaan näitä omaisuutenaan. Mikäli toinen eurooppalainen lähtee, tulee toinen väistämättä tilalle.

Tähän ei suhtauduta edes kyynisen neutraalisti, vaan puolustetaan kiihkeästi Ranskan vallan oikeutta. Totta kai “meidän” imperialisti (ranskalainen, kuuluu EU:hun ja Natoon) on paljon parempi kuin “vieras” imperialisti (venäläinen, kuuluu kilpaileviin imperialistisiin liittoihin).

Asiaa ei käsitellä myöskään lainkaan käsiteltyjen maiden itsensä kannalta, ainoastaan annetaan vahva tunne, että lukijan pitäisi jostain ihmeen syystä välittää Ranskan eduista Länsi-Afrikassa.

On selvää, että kansalaisia pyritään saamaan kiinnostuneiksi Nato-EU-blokin imperialistisista pyrkimyksistä valmisteluna Suomen mahdolliselle liittymiselle imperialistiseen sotaan. Kuitenkin merkittävää tässä artikkelissa on sodan imperialistisuuden avoimuus.

Venäjän vastustamisessa ei ole kyse ukrainalaisten suojelusta ja oikeuksien puolustamisesta. Sodassa on kyse rahasta, alueista ja asemasta hallitsevana imperialistina. Jos Suomi lähtee sotaan Venäjän kanssa, me sotisimme kapitalistien voitoista, emmekä edes Suomen kapitalistien, vaan tämän imperialistisen blokin, johon olemme itsemme liittäneet.

Artikkelissa painotetaan Ranskan-vastaisuuden Afrikassa johtuvan “disinformaatiosta”, sana, jonka käytölle ei anneta mitään selitystä. Mitä valheita Ranskan toiminnasta kerrotaan, jotka saavat afrikkalaiset haluamaan miehitysjoukot pois alueiltaan? Mitä sellaista Ranskan toiminnasta Afrikassa voisi sanoa, joka olisi pahempaa, kuin mitä on jo tehty?

Väite, että Afrikan valtioiden ainoa syy olla Ranska-vastaisia on disinformaatio, on suorastaan tyrmistyttävän epähistoriallinen ja valheellinen. Tämän väitteen vääryys on kenelle tahansa lukijalle niin selvää, että sen käyttö hämmentää. Onko tämä vain nykyaikaista sotapropagandaa?

Totuus on, ettei mikään maa tarvitse toista maata hallinnoimaan tai miehittämään itseään, tekemään sen työtä sille “paremmin”. Afrikka ei tarvitse ranskalaisia eikä venäläisiä eikä ketään muutakaan varastamaan resursseja tai puuttumaan päätöksentekoon.

Imperialistit voivat vääristellä tapahtumia ja väittää kansallista itsemääräämisoikeutta typeräksi periaatteeksi. Se ei voi ikinä toimia. Todellisuus tulee aina johtamaan työläiset anti-imperialistiseen tietoisuuteen.

Meidän kommunisteina ja edistyksellisinä ihmisinä tulee vastustaa imperialismiapologian kärjistymistä nykyisessä maailmantilassa ja käyttää tätä tilaisuutena poliittisen tietoisuuden kasvamiselle.

Kun kuilu imperialistisen ja kapitalistisen valtion ja sen kansan välillä kasvaa, johtaa se väistämättä joukkojen radikalisoitumiseen ja lopulta koko kapitalistisen järjestelmän sortumiseen. Kapitalistit itse nopeuttavat tätä prosessia järjettömillä sanoilla ja teoilla.

Sotahulluus ja avoin taantumus tulee vain vieraannuttamaan työläiset yhä tehokkaammin.

Sanni Riihiaho

Työkansan Sanomat 1/2025