Euroopan Kommunistisella Toiminnalla (ECA) oli konferenssi 19. tammikuuta aiheesta Kansallinen vapautus ja sosialismi Palestiinassa, Libanonissa ja Syyriassa. Kommunistinen työväenpuolue (Ktp) on ECA:n jäsenpuolue.

Ktp:n puheenvuoron aiheesta käytti puolueen kansainvälisten asioiden jaoston jäsen Mika Seppälä.

Toverit,

Tämänpäiväisessä tilaisuudessa käsitellään tärkeää aihetta, Palestiinan vapauttamista, sekä Libanonin ja Syyrian nopeasti kehittyviä tilanteita. [1]

Äskettäinen ilmoitus tulitauosta Palestiinan Gazassa täyttää meidät ilolla, ja toivomme, että Gazan asukkaat voivat hengähtää Israelin miehitysarmeijan hyökkäyksen jälkeen. Hyökkäys on vaatinut paljon enemmän uhreja kuin virallisesti ilmoitetut yli 47 000 palestiinalaista kuolonuhria ja noin 111 200 haavoittunutta.

Uhreista suurin osa on siviilejä. [2, 3] Tämä ei vähennä Palestiinan täydellisen vapauttamisen tarvetta. Tilanne länsirannalla on myös eskaloitunut Palestiinalaishallinnon (PA) toimiessa Israelin välikätenä. [4]



Libanonissa Israel on heikentänyt vastarintaliike Hizbollahia merkittävästi. Hizbollah pitää kiinni tulitauosta, jota Israel on rikkonut satoja kertoja [5], ja on tukenut Libanonin uutta presidenttiä Joseph Aounia toisella äänestyskierroksella. [6]

Syyria

Syyrian Baath-hallitus romahti alle kahdessa viikossa, kun Yhdysvaltojen ja Yhdistyneen kuningaskunnan tukema Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) [7] ja Turkin tukema Syyrian kansallinen armeija (SNA) [8] etenivät nopeasti pääkaupunki Damaskokseen ja syrjäyttivät 10.12.2024 Baath-puolueen ja Assadin hallinnon.

Baath-hallituksen nopea romahdus johtui sisäisistä ja ulkoisista tekijöistä.

Sisäisiä tekijöitä olivat kyvyttömyys jälleenrakentaa maata vuoden 2011 sisällissodan alkamisen jälkeen ja talousuudistusten toteuttaminen, mikä köyhdytti Syyrian kansaa entisestään. Tämä johti epäluottamukseen Baath-hallitusta kohtaan myös asevoimien sisällä [9]. Tämä kehitys huipentui valtiokoneiston romahtamiseen lisääntyneen ulkoisen paineen vuoksi.

Ulkoisia tekijöitä olivat länsimaiden määräämä pakotehallinto, jota täydensivät poliittis-ideologiset hyökkäykset niin sanottua ”autoritaarista” hallitusta vastaan ja ulkovaltojen tuki oppositioryhmille. Nämä voimat ovat valmiita paloittelemaan Syyrian kansallista aluetta ja käyttämään erilaisia kansallisia ja uskonnollisia tunteita lyöntipaaluina, jos se palvelee niiden etuja.

Toistaiseksi Damaskoksen uudet vallanpitäjät ovat omaksuneet ulospäin liberaalin kannan, mikä ei estä heitä käyttämästä myös sortoa, sillä molemmat täydentävät toisiaan valtiovallan ylläpitämiseksi.

On elintärkeää torjua separatismia, ei tukahduttamalla eri vähemmistöjä vaan tunnustamalla niiden itsemääräämisoikeus, aina irtautumisoikeuteen asti. Tähän on sisällyttävä kulttuurinen autonomia ja mahdollisuus poliittiseen osallistumiseen.

Kommunisteille se tarkoittaa, että taistelu itsemääräämisoikeuden puolesta on yhdistettävä taisteluun sosialismin puolesta, sillä vain sosialismissa nämä vaatimukset voidaan taata täysimääräisesti.

Tämä edellyttää Syyrian kapitalistien ja heidän ulkomaisten kapitalististen liittolaistensa kukistamista, sillä he ovat viime kädessä valmiita rikkomaan poliittista itsemääräämisoikeutta ja Syyrian valtion koskemattomuutta. Kansallismieliset ja uskonnolliset tunteet ovat vain tämän taistelun muoto, kun taas pohjimmiltaan kyse on kapitalistisista eduista, erityisesti monopolien eduista.

Äskettäinen vallanvaihto ei tapahtunut syyrialaisten ja ulkomaisten kapitalistien tahdon vastaisesti, vaan nimenomaan heidän etujensa mukaisesti. Tästä ovat osoituksena uuden hallituksen heti valtaan päästyään lupaamat talousuudistukset Syyrian avaamiseksi kansainväliselle kaupalle ja pääoman tuonnille.

Taistelu itsemääräämisoikeuden puolesta on samalla taistelua ulkomaista miehitystä ja rahoitusta vastaan, kuten esimerkiksi kurdien liittouma Yhdysvaltojen kanssa.

Libanonissa kansalliset tunteet ja vastarinnan kulttuuri ovat jo vahvoja. Tähän Israelin äskettäin voimistanut hyökkäys loka-marraskuussa 2024 törmäsi. Myös tämä taistelu on suunnattava sosialismin perustamiseen, sillä vain sosialismi voi pitkällä aikavälillä lievittää Libanonin kansan kokemia taloudellisia vaikeuksia.

Palestiina

Palestiinan tilanne on laadullisesti erilainen, koska siellä ei ole saavutettu kansallista vapautusta. On oikein tukea tätä taistelua. On kuitenkin tärkeää pitää mielessä, että kapitalistisen kehityksen laki toimii myös siellä. Se luo kapitalistisia suhteita ja sen myötä kansallisen porvariston, joka väistämättä vahvistuu tarpeeksi vahvaksi kilpailemaan muiden kanssa. [9]

Tämä luo pohjan imperialististen valtioiden välisille konflikteille, jopa entisten siirtomaiden välillä, kuten Nigerin ja ECOWASin välinen sodan uhka heinäkuussa 2023 osoittaa. [10]

Hamas on itse asiassa kapitalistinen puolue, aivan kuten sosiaalidemokraattinen Fatah Länsirannikolla. Hamas on pystynyt lisäämään kannatustaan kansan keskuudessa, koska se on ottanut vankkumattoman kannan aseelliseen vapautustaisteluun.

Vaikka tuemmekin Palestiinan vapautustaistelua, emme saa koskaan unohtaa, että Hamasin, Fatahin ja Hizbollahin kaltaiset puolueet eivät voi saavuttaa sosialistista vallankumousta, taloudellista vapautta ja kestävää rauhaa kansojen välillä.

Tämä on mahdollista vain kommunististen puolueiden avulla, jotka noudattavat tieteellisen sosialismin teoriaa ja johtavat massat proletariaatin diktatuurin kautta kommunismiin. Kommunistiset puolueet voivat tulla tämän joukkotaistelun johtajiksi vain taistelemalla etulinjassa kansan etujen mukaisten uudistusten puolesta ja opportunismia vastaan.

Porvarillisten voimien sokea seuraaminen on strateginen virhe ja sillä on vakavia seurauksia, kuten kansainvälisen kommunistisen liikkeen ja kansallisten vapautustaistelujen historia opettaa meille.

Fasismi

Lopuksi haluan puhua lyhyesti alueen fasismista ja sen vaarasta sekä jihadismin että sionismin muodossa.

On huomattava, että erilaiset jihadistiryhmät saattavat muodostaa uhan joillekin poliittisille vapauksille, mutta eivät kapitalistiluokalle. Ne ovat yhden kapitalistiryhmän välineitä toista ryhmää tai työväestöä vastaan, mutta kummassakin tapauksessa ne toimivat kapitalismin etujen mukaisesti.



Antifasismi tarkoittaa, että meidän on kohdistettava pääpyrkimyksemme herroihin eikä heidän työkaluihinsa.

Israelin valtion toteuttaman kansanmurhan ja sen siirtokunta- ja siirtomaapolitiikan ei pitäisi peittää sitä tosiasiaa, että se tehdään pääoman etujen mukaisesti. Israel käyttää erilaista menetelmää, jota Yhdysvallat on historiallisesti käyttänyt Pohjois-Amerikan asuttamisessa ja natsit yrittäessään asuttaa Neuvostoliiton alueita.

Tämä ei poista sitä, että laajentumisen liikkeellepanevana voimana on monopolivoittojen turvaaminen.

Oppia olisi otettava myös kriittisestä analyysistä, joka koskee Kominternin siirtymistä VII. kongressista ja ”rintamien” taktiikasta – ja myöhemmin strategiasta – ja niiden historiallisesta toteutuksesta. KKE on tehnyt tässä suhteessa paljon arvokasta työtä, jota meidän pitäisi tutkia. [11, 12 , 13]

Yhteinen rintama porvariston kanssa abstraktin ”demokratian” suojelemiseksi merkitsee luokkanäkökulman menettämistä ja luokkayhteistyöhön sortumista.

Toverit,

Elämme myrskyisiä aikoja, jotka johtuvat imperialistisen järjestelmän ristiriidoista. Tehtävämme on taistella ja lakkauttaa imperialismi.

Työkansan Sanomat 1/2025