Näkökulmia

Ktp:n asiakirjojen ja ohjelmien päivitystyö on saatava liikkeelle

Kommunistisella työväenpuolueella (Ktp) on useita asiakirjoja ja ohjelmia, joiden sisältö on saatava vastaamaan tämän päivän Suomen yhteiskunnallista tilannetta, työväenluokan tarpeita ja geopolitiikassa tapahtuneita käänteitä.

Päivitystyöstä keskusteltiin puolueen 25. edustajakokouksesta, mutta työ ei ole edennyt toivotulla tavalla. Nyt on aika toimia.

Ktp:llä on kuusi voimassa olevaa asiakirjaa ja ohjelmaa. Ne on alla lueteltu hyväksymisvuosien mukaisessa järjestyksessä.

– Periaateohjelma vuonna 2006

– EU – kapitalistien kartellista imperialistiseksi liittovaltioksi vuonna 2008

– Imperialistiset sodat ja työväenliike vuonna 2014

– Ktp:n tavoitteet politiikan suunnan muuttamiseksi vuonna 2021

– Kuntapoliittinen ohjelma vuonna 2021

– Ympäristöohjelma vuonna 2021

Esittelen niistä lyhyesti neljä. Kerron myös ajankohtaisista tapahtumia ja muutoksista, jotka on päivitystyössä syytä ottaa huomioon.

Kaikki asiakirjat ja ohjelmat ovat arvioineet osuvalla tavalla Suomen ja maailman kehitystä ja työväenluokan kokemia takaiskuja. Pahimpia niistä on sodat ja kapitalistisen riiston leviäminen, nyt jopa omaa tietään toteuttavien kehitysmaiden hallintoihin.

Periaateohjelmassa sanotaan se, mikä on Ktp:n tarkoitus, ja mitkä ovat puolueen liittolais- ja yhteistyöpolitiikan edellytykset.

”Rauhan ja Sosialismin puolesta – Kommunistinen Työväenpuolue (Ktp) on työväenluokan puolue. Puolue on vuonna 1918 perustetun kommunistisen puolueen seuraaja kaikessa siinä, missä puolue toimi tieteellisen sosialismin, marxismi-leninismin perustalta.

Kommunisteilla on pitkä kokemus ja kyky arvioida liittolaispolitiikkaa sekä sen merkitystä kapitalismin, fasismin ja sodan vastaisessa työssä. Sama kokemus auttaa meitä ymmärtämään myös yhteistyöpolitiikan suuren merkityksen työväestön taloudellisten ja sosiaalisten etujen puolustamisessa.

Liittolaispolitiikan toteuttaminen ei merkitse kommunisteille luopumista omasta ideologisesta työstä eikä perääntymistä päätehtävästä, sosialistisen yhteiskunnan rakentamisesta. Katsomme päinvastoin, että liittolaispolitiikka on osa tätä työtä.”

Nämä periaateohjelman tärkeät kohdat ovat voimassa ja ajankohtaisia tänäänkin. Ne on aikanaan hyväksytty kommunistisen puolueen toiminnan kivijalaksi. Ne auttavat myös ymmärtämään marxismi-leninismin vankan ideologian ja päivänpolitiikan vaikeaa yhdistämistä.

EU – kapitalistien kartellista imperialistiseksi liittovaltioksi käsittelee EU:n perustamisen historiaa ja sen rakentamista pääoman etujen ajajaksi ja jäsenvaltioiden alistamista unionin tarpeiden toteuttajiksi.

Asiakirjassa on ennakoitu EU:n kehitys kohti liittovaltiota ja sotilasunionia. Vaikka arvio on osoittautunut oikeaksi, on se päivitettävä paljastamaan tarkemmin nykyinen unionin tila.

EU on epädemokraattinen apparaatti. Sen parlamentin jäsenten valintaan on osallistunut vain 40 prosenttia 27 jäsenmaan äänioikeutetuista. Epädemokraattisuutta korostaa EU:n komissio. jonka komissaarit valitaan ”taputusten määrällä”.

Tämän päivän EU:ta ei voi tunnistaa samaksi, mihin Suomi liitettiin vuonna 1995.

Imperialistiset sodat ja työväenliike on asiakirja, joka paljastaa kansallisen kapitalismin muutoksen kapitalistiseksi imperialismiksi. Asiakirjan sisältö ulottuu vuoteen 2024. Tuon vuoden jälkeen sodat ovat vain lisääntyneet

Voimme tänään nähdä Yhdysvaltojen johtaman lännen ottavan käyttöönsä neokolonialismin ja imperialistiset hävityssodat. Tästä kertovat Israelin kansanmurhasota Palestiinan Gazassa, Yhdysvaltojen ja Israelin yhteinen hyökkäys Iranissa ja Latinalaisen Amerikan maiden uhkaaminen ja kauppasaarrot.

Tuo imperialistinen hävityssota on laajentunut koko Lähi-itään aiheuttaen tuhansien ihmisten kuoleman ja maiden talouksien romahtamisen.

Työväenluokan asema on otettava paremmin huomioon tulevassa päivityksessä.

Ktp:n tavoitteet politiikan suunnan muuttamiseksi on vuodelta 2021. Sen jälkeen on tapahtunut paljon Suomen sisäpolitiikassa. Muutokset ovat suuria, ja ne on huomioitava asiakirjan päivityksessä.

Oikeiston militaristisin blokki on yhteistyössä porvaripuolueiden kanssa noussut valtaan. Ne ovat onnistuneet liittämään Suomen sotilasliitto Natoon ja tehneet DCA-sopimuksen Yhdysvaltojen joukkojen ja asevoiman tuomisesta maahamme.

Ase- ja sotilasmenojen kasvattaminen ja suursotaharjoitukset alkoivat jo Marinin ”vasemmistohallituksen” aikana. Se hallitus teki myös Nato-jäsenyyteen johtaneen ”likaisen työn”.

Orpo-Purran porvarihallitus on jatkanut Marinin hallituksen työtä, ja ehdottaa nyt Suomen ydinasekiellon poistamista. Elämme vaarallista aikaa.

Lisäksi porvarihallitus on eduskunnan avustuksella tehnyt yli 10 miljardin euron leikkaukset työläisten taistelemien yhteiskunnallisten, taloudellisten ja oikeudellisten voittojen poistamiseksi. Hyväksytty velkajarru sitoo seuraavankin hallituksen jatkamaan musertavaa leikkauspolitiikkaa.

Tuhotyö on tehty, ja se jatkuu, sillä ase- ja sotilasmenot kasvavat vuoteen 2035 mennessä 15 miljardiin euroon vuodessa.

Ps. Tämä Työkansan Sanomien numero 2/2026 on osaltani viimeinen lehden päätoimittajana. Talkootyötä kesti yli kymmenen vuotta. Nuoremman sukupolven toverit ottavat vastuun seuraavasta lehden numerosta alkaen.

Kiitän yhteistyöstä kaikkia Työkansan Sanomiin kirjoittaneita, lehden tilaajia ja taloudellista tukea antaneita. Jatketaan yhdessä eteenpäin.

Rauno Lintunen