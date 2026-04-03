Alas imperialismi, alas sionismi!

Turkin kommunistisen puolueen (TKP) keskuskomitea tuomitsi yksiselitteisesti Yhdysvaltojen ja Israelin hyökkäyksen 28. helmikuuta Iraniin.

Uusi hyökkäys Irania vastaan alkoi rosvovaltio Yhdysvaltojen toimesta ja yhdessä kansanmurhaa harjoittavan Israelin kanssa. Tämä hyökkäys kohdistuu ja uhkaa paitsi Irania myös kaikkia alueen kansoja — mukaan lukien oma maamme Turkki.

Turkkia ei missään olosuhteissa saa käyttää ponnahdusalusta näille hyökkäyksille. Yhdysvaltojen tukikohdat Turkin maaperällä täytyy välittömästi sulkea ja kaikki tiedustelutuki Turkista

Yhdysvalloille ja Israelille on katkaistava.

Tänään ihmiskunta kohtaa uuden tappavan iskun. Siinä ei ole tilaa epäselvyydelle tämän barbaarisen aggression aloittajista. Sanoilla ”mutta Iran…” ei voi liittyä Yhdysvaltojen ja Israelin aggression tukijaksi.

TKP seisoo Iranin kansan rinnalla tätä imperialistista hyökkäystä vastaan.

Tämä aggressio on pysäytettävä. Tämä rosvous on torjuttava.

Iranin kansa voittaa ja imperialismi häviää!



Turkin kommunistinen puolue

Keskuskomitea

Työkansan Sanomat 2/2026