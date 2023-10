Israelin kolonialismi juontaa juurensa sionismiin ja imperialismiin

Israelin raa’at hyökkäykset Gazan kaistalle ovat suoraa jatkoa vuonna 1948 alkaneelle Palestiinan alueiden miehitykselle. Gazan työväenluokkaan ja tavalliseen kansaan kohdistuva väkivalta ei tunne rajoja. Naiset, lapset, vanhukset ja vammaiset ovat ensisijaisina kärsijöinä armottomissa ilmaiskuissa ja saarrossa, jotka kaikesta Israelin propagandasta huolimatta osuvat ensisijaisesti siviileihin, sillä Gaza on eräs maailman tiheimmin asutettuja kaupunkeja.

Vesi, ruoka, lääkkeet, rakennustarvikkeet ja kaikki elämälle tarpeellinen materiaali Gazaan on joko täysin kiellettyä tai Israelin tiukasti rajaamaa. Ylivoimaisesti eniten tämä raaka politiikka osuu lapsiin, sillä Gazan väestöstä noin puolet ovat lapsia. Verkossa on hirvittäviä kuvia Israelin pommitusten seurauksista.

Israelin kauniit puheet voidaan jättää omaan arvoonsa, sillä olemme nähneet mitä nämä puheet todella tarkoittavat. Sairaaloita, kirkkoja, moskeijoita ja YK:n varasto on tuhottu Israelin pommituksissa. Israelilla on pitkät perinteet valtiollisen tason valehtelusta, sillä jo 40-luvun lopulla alkanut Palestiinan kolonisointi perustui mm. sille valheelle, että alue olisi asuttamatonta. Näin ei tietenkään ollut. Alueella asui Palestiinan muslimeja, kristittyjä ja juutalaisia.

Israelin propagandan kulmakivenä on alusta asti ollut se, että se vain puolustaa itseään erinäisiltä uhkilta. Tämä on kuitenkin helposti todettavissa vilpilliseksi väitteeksi, sillä Israel on ollut hyökkäävä osapuoli palestiinalaisia kohtaan perustamisestaan saakka. Israel karkotti 750 000 palestiinalaista kodeistaan vuoden 1948 Nakbassa, katastrofissa. Satoja koteja tuhottiin ja Israel asetti lait, joiden mukaan palestiinalaisilla ei ole oikeutta palata koteihinsa, kun heidät on sieltä kerran karkotettu.

Vuoden 1967 hyökkäyssodan seurauksena Israel miehitti Itäisen Jerusalemin, Länsirannan ja Gazan kaistan ja pitää näitä sotilaallisessa saarrossa vielä tänäkin päivänä.

Voidaan todeta, että kyse ei ole missään vaiheessa ollut itsepuolustuksesta, vaan miehityksestä.

YK:n peruskirjan artiklan 51 mukaan ”ei mikään tämän peruskirjan säännös saa rajoittaa sen luonnollista oikeutta erilliseen tai yhteiseen puolustautumiseen, kunnes turvallisuusneuvosto on ryhtynyt tarpeellisiin toimenpiteisiin kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseksi”, mikäli YK:n jäsen joutuu hyökkäyksen kohteeksi.

Palestiina hyväksyttiin YK:n tarkkailijajäseneksi vuonna 2012, mutta täysjäsenyyden esteenä on aina ollut Yhdysvallat ja Israel. Tämä on kiistämätön fakta. YK:n 193 jäsenmaasta 135 tunnustaa Palestiinan, mikä tarkoittaa suurta enemmistöä.

On todettava, että palestiinalaisten tilanne täyttää kaikki kansainvälisten lakien mukaiset itsepuolustuksen ehdot.

Pääasiallinen vastuu väkivallasta ja kuolonuhreista Gazassa on Israelin hallinnolla.

Suomen hallituksen Israelin raakaa miehityshallintoa myötäilevä politiikka ei edusta Suomen kansan enemmistöä. Kaikki asekauppa Israelin kanssa on lopetettava välittömästi.

Ktp ilmaisee kaiken tukensa ja solidaarisuutensa Palestiinan kansalle ja vaadimme Israelin hyökkäyksen välitöntä lopettamista.

Ktp tuomitsee Israelin suorittaman laittoman miehityksen, Gazan saartamisen ja etnisen puhdistuksen palestiinalaisalueilla.



Vapaa Palestiina!

Kommunistinen työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta

Kansainvälisten asioiden jaosto

Poliittinen toimikunta

Vantaa 20.10.2023