Kazakstanin lakkojen ja mielenosoitusten syynä elintason lasku

Kazakstanin lakkoliikettä ja mellakoiksi muuttuneita mielenosoituksia on ollut ulkoa käsin vaikeata arvioida. Tämä on näkynyt etenkin lännen lausunnoissa ja porvarimedian uutisoinnissa. Mutta vaikeuksia on ollut myös muiden arvioissa. Työkansan Sanomilla oli mahdollisuus olla suorassa yhteydessä Kazakstanin kommunisteihin, Punaisen Jurtan edustajiin ja kuulla arvio kaiken taustoista.

Lakkojen syynä on työväestön elintason konkreettinen aleneminen ja valtion toimet leikata talouskriisin varjolla yhteiskunnan tarjoamia palveluja. Ja kuin ”uudenvuoden lahjana” nestekaasun hintaa nostettiin kaksinkertaiseksi. Tähän ajoittuu myös kaikkien kulutustavaroiden ja palvelujen hintojen nousu. Inflaatio on ennätyksellisen korkeissa prosenteissa.

Jo edellisvuosina lakkoilleet Zhanaozenin kaupungin öljytyöntekijät olivat mielenosoitusten eturintamassa. Joukossa oli myös kaivos- ja metallityöläisiä sekä muita vihaisia kansalaisia. Kaikkien mielissä oli vielä tuoreena muisto kymmenen vuoden takaisista työläisten teloituksista.

Ensin ympäröivät kylät liittyivät Zhanaozenin asukkaiden protestiin, sitten Aktau, sitten kaikki leimahti kuin bensaa saanut risukasa.

Zhanaozenissä ja sen ympäristössä olivat eturintamassa työläiset, jotka pitivät yllä järjestyksen eivätkä sallineet minkäänlaista mellakointia. Kun taas Almatyssä nousivat valtaan nuoriso ja huligaanit, minkä takia siellä ei ollut sitä kuria minkä järjestäytynyt työväki voi tarjota.

Punaisen Jurtan kommentti liittyen huhuihin, että ulkovallat järjestivät mielenosoitukset:

”Jopa silloin, kun Zhanaozenin työntekijät aloittivat lakon, spekuloitiin paljon ja yritettiin yhdistää toisiinsa liittymättömiä tapahtumia ja syyttää muita kuin valittua talousmallia. Ei ole todisteita siitä, että nykyiset lakot tai mielenosoitukset hyödyttäisivät dramaattisesti jotakin maata. Voidaan ottaa huomioon, että Kazakstan on avoin maa investoinneille; täällä kiinalaiset, venäläiset, amerikkalaiset ja brittiläiset yritykset toimivat kuin kotonaan. Ei tarvitse taistella mistään. Miellyttävän valtiovallan kautta kaiken voi joka tapauksessa ostaa.”

”Kommunistit tuomitsevat Ivy-maiden sotilasjoukkojen tuonnin Kazakstaniin. Samalla pidetään epärehellisinä valtiovallan väitteitä, että mielenosoituksissa ja mellakoissa olisi ollut kyse ”islamistien hyökkäyksestä”.

Lari Miniailo

Ps. Työkansan Sanomat julkaisi viime vuoden numerossa 8 (25.6.2021) ja numerossa 9 (20.8.2021) kaksiosaisen artikkelin Kazakstanista.

Ne ovat luettavissa myös Kommunistisen työväenpuolueen (Ktp) nettisivuilla osoitteessa https://www.ktpkom.fi/yleinen/punainen-jurtta-ja-kazakstan-osa-1/

