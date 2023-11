Kommunististen tunnusten kieltäminen on estettävä

Kommunistinen työväenpuolue (Ktp) on keskustellut syys-lokakuun aikana Skp:n kanssa toimista, joilla torjutaan kokoomusjohtoisen Orpon oikeistohallituksen hanke estää ja kriminalisoida kommunististen tunnusten näkyminen.

Keskusteluissa päädyttiin yhteisen kannanoton julkistamiseen ja mielenosoitusten järjestämiseen lokakuun lopulta alkaen.

Ktp ei ole vielä saanut Skp:n lopullista hyväksyntää kannanotolle. Mielenosoitusten yhteinen järjestäminen on myös viivästynyt.

Julkaisemme Ktp:n esittämän kannanoton.

Kommunististen tunnusten kieltäminen on fasismia

Petteri Orpon neljän puolueen oikeistohallitus antoi eduskunnalle tiedonannon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Hallitus hyväksyi tiedonannon sisällön elokuun lopulla ja eduskunta hyväksyi sen äänestyksen jälkeen syyskuun alkupuolella.

Tiedonannon osassa 2 Hallituksen toimet, kohdassa 18 sanotaan näin: ”Selvitetään mahdollisuudet ainakin natsismin ja kommunismin symbolien käyttämisen kriminalisointiin kun niitä käytetään aatteiden edistämistä tavoitellen”. Pääministeri Orpon mukaan kriminalisointi on pelkästään juridinen kysymys. Kyse on kuitenkin paljon enemmästä.

Ensinnäkin kommunististen tunnusten kielto rikkoisi vakavasti Suomen perustuslaissa määriteltyjä perusoikeuksia, ja olisi jopa annetun rasismitiedonannon vastainen. Toiseksi kielto rikkoisi räikeästi Suomen solmimien rauhansopimuksien ehtoja (Moskovan Välirauhansopimus 1944) ja määräyksiä (Pariisin Rauhansopimus 1947). Molemmat ovat Suomen valtiosopimuksia.

Natsisymbolien kieltämistä on aiemmin luonnehdittu juridisesti hyvin vaikeaksi, mutta hallitus on valmis rikkomaan näitä kaikkia lakeja ja sopimuksia, jotta kommunistiset symbolit kiellettäisiin. Suomen valtion välinpitämättömyys ja jopa tuki fasismia kohtaan on hyvin selkeää. Silti hallitus yrittää nyt törkeästi käyttää fasismia keinona mustamaalata kommunismia samaistamalla nämä toisiinsa.

Kommunismin samaistaminen natsismiin on erittäin vaarallista kehitystä. Kommunismi on luonteeltaan kansainvälistä, rasismin vastaista, edistyksellistä ja työväen sekä kaikkien sorrettujen oikeuksien puolesta taistelevaa. Fasismi on taantumuksen suurin mätäpaise, pääoman avointa terroria ja diktatuuria, joka poikkeuksetta sortaa ja kurjistaa kansalaisten elinolot äärimmilleen sekä vie näiltä vastustukseen vaadittavat poliittiset oikeudet. Fasismin vastustaminen on eräs kommunistien tärkeimmistä tehtävistä.

Nykyinen hallitus suunnittelee valtavia leikkauksia kansalaisten hyvinvoinnin kustannuksella. Työntekijöiden oikeuksia ollaan heikentämässä merkittävästi. Samaan aikaan myös kansalaisten mahdollisuuksia poliittiseen toimintaan ollaan vähentämässä. Suunniteltujen uudistusten myötä esim. lakkoilusta tulisi suurimmalle osalle työläisistä hyvin vaarallista, ellei mahdotonta.

Kommunistisymbolien kieltäminen ei johdu hallituksen huolesta “vaarallisia ääriliikkeitä” kohtaan. Suomen hallitus ei välitä fasismista, kuten useiden sen omien ministereiden aatteellisesta taustasta voi päätelläkin. Kyseessä on hyökkäys työväenluokan ja vasemmiston vaikuttamismahdollisuuksia vastaan.

Natsismin ja kommunismin samaistaminen on EU:n parlamentin jokavuotinen äänestyspäätös. Kommunismin kriminalisoijia EU:ssa ovat Baltian maat Viro, Latvia ja Liettua. Tähän mustaan Itämeren rantavaltioiden antikommunistiseen ryhmään on liittynyt myös Puola.

Suomen tukema Ukraina on kieltänyt ja kriminalisoinut kommunistien toiminnan ja tunnukset vuoden 2014 vallankaappauksesta lähtien. Kommunistisen tunnuksen julkinen esittäminen tai kantaminen voi johtaa Ukrainassa jopa vankilatuomioon.

Suomessa kommunistien toiminnan ja tunnusten kieltämistä on aina ajanut oikeisto.

Vetoamme kaikkiin kommunistisiin järjestöihin, kommunisteihin ja kansanvallan puolustajiin kommunistientunnusten ja toiminnan kieltämisen estämiseksi.

Kommunistinen Työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta

Ps. Mielenosoitus kommunistisymbolien kieltämistä vastaan

Aika: 12. marraskuuta kello 14.00

Paikka: Kolmensepänaukio. Helsinki

Järjestäjä: Kommunistinen Työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta

Ota mukaan punaiset liput ja muut kommunistiset tunnukset