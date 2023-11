Miksi Palestiinassa taistellaan

Viime viikkoina on ympäri maailmaa keskusteltu ja osoitettu mieltä liittyen Israelin suorittamaan palestiinalaisten kansanmurhaan ja Palestiinan alueiden miehittämiseen. Alueella vuosikymmeniä jatkunut konflikti eskaloitui palestiinalaisjärjestö Hamasin tehtyä onnistuneen iskun miehityshallintoa vastaan.

Israel on vastannut raaoilla pommituksilla kohdistuen siviilikohteisiin, kuten sairaaloihin ja kirkkoihin, sekä estämällä elintärkeiden resurssien tuomisen palestiinalaisalueille. Israelin pommituksissa on jo kuollut tuhansia ihmisiä, ja valtavia määriä koteja on tuhoutunut. Palestiinassa on nyt yli miljoona koditonta ihmistä.

Israelin olemassaolo ja politiikka on sen perustamisesta asti pohjautunut palestiinalaisten sortamiselle ja alueiden varastamiselle. Vuoden 1948 Nakbassa Israel karkotti massoittain palestiinalaisia kodeistaan, ja otti nämä alueet hallintaansa. Palestiinalaisista tehtiin toisen luokan kansalaisia. Tämän jälkeen Israel on vuosi toisensa jälkeen väkivalloin levittäytynyt syvemmälle palestiinalaisalueille. Nykyään palestiinalaisalueista ei ole paljoakaan jäljellä.

Israelin politiikka on luonteeltaan fasistista ja imperialistista. Miehitysvalta elää jatkuvassa militarismissa ja sotatilassa näennäisistä rauhanajoista huolimatta. Israelin valtio toimii aktiivisesti palestiinalaisten sortamiseksi ja heidän elinolojensa kurjistamiseksi. Israel tietää olevansa miehitetyllä maalla, minkä takia se on jatkuvasti hampaisiin asti aseistettuna vastarintaliikkeen pelossa.

Israelin puheissa ja teoissa näkyy äärimmäinen rasismi palestiinalaisia, arabeja ja muslimeja kohtaan. Israel pyrkii kuvaamaan heidät eläiminä, jotka eivät ansaitse vettä, lääkkeitä tai muita elämälle välttämättömiä materiaaleja, ja jotka tulee tuhota kokonaan. Tämä on sellaista kieltä, jolla kansanmurhia aina pyritään oikeuttamaan.

Länsi tukee Israelin toimia

Lähi-Idässä Israel toimii lännen, erityisesti Yhdysvaltojen liittolaisena ja tukikohtana. Israel turvaa Yhdysvaltojen intressejä alueella, ja tästä vastapalveluksena se on jo vuosikymmeniä saanut suurta tukea lännestä toteuttamassaan miehityksessä ja kansanmurhassa. Israelin talous on lähes kokonaan riippuvainen Yhdysvalloista.

Myös Suomen valtio tukee Israelia sekä taloudellisesti, mm. käymällään asekaupalla, että poliittisesti. Suomi ei virallisesti tunnusta Palestiinan valtiota.

Suomessa tiedotus on vahvasti Israel-myönteistä. Palestiina ja siellä vapaustaistelua käyvät leimataan terroristeiksi. Media luottaa vahvasti Israelin tapahtumista antamiin selostuksiin. Suomalaisista mielenosoituksista uutisointi on pientä. Vähäiset uutiset ovat ihmettelyä siitä, miten mielenosoittajat tukevat “terrorismia”, eivätkä suostu tuomitsemaan vapaustaistelua.

Kommunistien tulee tukea Palestiinan vapaustaistelua

Palestiinalaisilla on oikeus puolustaa itseään, alueitaan, vapauttaan ja oikeuksiaan. Heillä, kuten kaikilla kansoilla tulee olla itsemääräämisoikeus. Meidän kommunisteina ja edistyksellisinä ihmisinä tulee tukea heitä tässä taistelussa.

Ei tule uskoa suomalaisen median kansanmurhaa myötäilevää tiedotusta, tai ottaa “molemmat puolet” -asennetta. Palestiinalaiset eivät ole terroristeja. Vapaussodassa vastuu on aina loppupeleissä miehittäjällä. Kaikki konfliktiin liittyvä väkivalta johtuu pohjimmiltaan Israelin väkivallasta.

Neuvostoliiton kommunistisen puolueen (Bolshevikkien) historia – Lyhyt oppikurssi -teoksessa sanotaan seuraavaa:

”Bolshevikkien käsityksen mukaan on olemassa kahdenlaisia sotia:

a) oikeutettu sota, joka ei ole anastussotaa, vaan vapaussotaa, jonka tarkoituksena on joko kansan puolustaminen ulkolaiselta hyökkäykseltä ja sen orjuuttamisyrityksiltä tai kansan vapauttaminen kapitalismin orjuudesta tahi vihdoin siirtomaiden tahi riippuvaisten maiden vapauttaminen imperialistien ikeestä, ja

b) epäoikeutettu sota, anastussota, jonka tarkoituksena on vieraiden maiden valloittaminen, vieraiden kansojen orjuuttaminen”

Tämä selitys kuvaa erinomaisesti Palestiinan konfliktin osapuolten asemia ja osoittaa laadullisen eron niiden välillä. Teoria ja todellisten tapahtumien analysointi osoittaa meille kirkkaasti, miksi Palestiina on historian oikealla puolella.

Sanni Riihiaho

Työkansan Sanomat 12/2023