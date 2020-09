Kreikka ja Turkki – Kaksi Natomaata vastakkain itäisellä Välimerellä

Kreikan ja Turkin kommunistiset puolueet antoivat heinäkuussa 2020 yhteisen julkilausuman alueriitojen ja sotilaallisen tilanteen kiristyessä itäisellä Välimerellä. Julkilausuma oli vetoomus Kreikan ja Turkin kansoille otsikolla: Kahden maan kansalaiset voivat ja heidän on vaadittava oikeutta elää rauhanomaisessa rinnakkainelossa! Ei sotilaallisessa vastakkainasettelussa porvariston ja imperialististen liittojen etujen puolesta!

Kreikan ja Turkin Kommunistiset puolueet ilmaisevat syvän huolensa viimeisimmistä vaarallisista tapahtumista näiden kahden maan suhteissa ja tuomitsevat toiminnan, joka on siirtymässä kärjistymisen ja sodan suuntaan.

Puolueet huomauttavat muun muassa, että Turkin johdon päätöksellä jatkaa Hagia Sofian muuttamista moskeijaksi pyritään hyödyntämään uskonnollisia tunteita, lisäämään fanaattisuutta kansojen jakamiseksi, samalla kun se on hyökkäys maallisia joukkoja vastaan ​​Turkissa. Molemmat osapuolet tukevat Hagia Sofian pysymistä julkisena museona, yhtenä ihmiskunnan parhaiten säilyneistä maailman kulttuuriperinnön historiallisista muistomerkeistä.

Lisäksi puolueet arvioivat, että Libyan sisäisen konfliktin kärjistymisellä, mikä on tapahtunut Naton imperialistisen väliintulon jälkeen ja jota vahvistaa ulkomaisten joukkojen osallistuminen, on tarkoituksena merialueiden rajat ylittävien sopimusten tekeminen, rikkoen kansainvälistä merioikeutta. Näin he käyttävät hyväkseen Kreikan ja Turkin välisiä ristiriitoja, jotka koskevat mannerjalustaa sekä merialueoikeuksia, ja näin kansojen rauha ja turvallisuus on entistä enemmän ”miinoitettuna”.

Osapuolet toteavat, että maiden väliset suhteet ovat monimutkaisia ​​Kreikan ja Turkin porvariston kilpailun vuoksi. Kiistellystä alueesta halutaan tehdä ”energia- ja kauttakulkukeskus”, mikä synnyttää kilpailun alueen energiavarallisuuden jakamiseksi. Se on osa porvariston, monopolien ja imperialististen liittojen välistä kokonaiskonfliktia, joka on jo kastellut verellä Syyrian ja Libyan ja uhkaa sytyttää Persianlahden alueen. Näillä ristiriitaisilla intresseillä ei ole mitään tekemistä kansojen etujen kanssa!

Tilannetta pahentaa entisestään kahden maan osallistuminen Naton imperialistiseen organisaatioon sekä niiden osallistuminen Yhdysvaltojen ja EU:n vaarallisiin pyrkimyksiin. Turkin ja Kreikan kansalaiset eivät voi odottaa mitään positiivista tästä osallistumisestaan ja sen kehityksestä. Tämä tapahtuu tosiasiassa olosuhteissa, joissa globaali kapitalistinen kriisi on voimistumassa ja voimakkaimpien kapitalististen valtioiden vallanjaon suuntaus vahvistuu.

Julistamme jälleen kerran, että Turkin ja Kreikan kansoilla ei ole mitään heitä erottavaa. Heidän intressissään on vaatimus elää rauhassa ja taistella oman tulevaisuutensa puolesta, kapitalistista hyväksikäyttöä vastaan, kapitalistisia voittoja vastaan, jotka johtavat jännitteisiin ja jopa sotaan. Heidän intressissään on ihmisten hyväksikäytön lopettaminen ja nykyaikaisten kansankerrosten tarpeiden tyydyttäminen, niiden syiden kitkeminen pois, jotka johtavat kansat imperialistisen sodan ”lihamyllyyn”.

Todellinen tae kansojen väliselle yhteistyölle ja veljeydelle, kun työväestöt ottavat vallan sekä Kreikassa että Turkissa, on molempien maiden kommunistien vilpittömyys, solidaarisuus, isänmaallinen, internationalistinen ja anti-imperialistinen asenne.

Tähän suuntaan Kreikan ja Turkin Kommunistiset Puolueet, jotka ovat uskollisia proletaarisen kansainvälisyyden periaatteille, jatkavat taistelua.

Työkansan Sanomat 9-10/2020