Valko-Venäjän presidentinvaalit ja ”Papan” heikentyvä asema

Valkovenäläiset menivät 9. elokuuta valitsemaan presidentin, joka aikoo julkisuudessa edustaa Valko-Venäjän porvariston yhtä osaa. Vuodesta 1994 presidenttinä on toiminut Aleksandr Lukašenka, jolla on länsimediassa ”itsevaltiaan maine”. Ja niin kuin jokaisen ”itsevaltiaan” kohdalla on tapana, hänellä on lempinimi ”Batjka” (Батька),eli suomeksi ”Pappa”.

Verrattuna muihin entisiin Neuvostotasavaltoihin Valko-Venäjällä kapitalistinen restaurointi on mennyt hitaasti ja rauhalisesti1, mistä johtuen joillakin ihmisillä voi olla illuusioita, että maassa on jonkinlainen ”markkina-sosialismi”. Tätä illuusiota on kannatellut myös valtion flirttailu Neuvostonostalgian kanssa, kuten valtio-symbolikaan (lippu, vaakuna, itsenäisyyspäivä ja kansallislaulu) muutos vuosina 1995-1996.

Verrattuna muihin slaavilaisiin (Venäjä ja Ukraina) entisiin Neuvostotasavaltoihin Valko-Venäjällä ei ole paljon resursseja joita se voi viedä, mutta maalla on vahvempi tuotanto asukasta kohdin kuin Venäjällä ja Ukrainalla. Tämän takia Valko-Venäjällä on harjoitettu paljon varovaisempaa kapitalismiin tähtäävää talouspolitiikka. Noin 47% (2019) Valko-Venäjän bruttokansantuotteesta on tullut valtiosektorista2 ja siitä noin 26% tuotannosta3 (2018).

Yksi merkittävä tapahtuma Valko-Venäjän poliittisessa historiassa oli vuoden 2010 presidentinvaalit, joiden aikana EU-myönteinen oppositio yritti heittää Lukašenkan pois vallasta. Joulukuun lopussa oppositio onnistui keräämään noin 40 000 ihmistä mielenosoituksiin4, joiden aikana yritys vallata hallituksen rakennus epäonnistui. Opposition tappio oli vaikuttanut hyvin negatiivisesti sen suosioon ja Ukrainan 2014 jälkeiset tapahtumat ovat nostaneet Valko-Venäjän hallituksen legitimiteettiä kansan silmissä. Se näkyi mm. vuoden 2015 vaalien mielenosoituksessa, johon tuli vain 100 ihmistä5.

Mutta nyt tilanne on taas kiristynyt. Koronaepidemia iski voimakkaasti Valko-Venäjään ja Lukašenkan legitimiteetti heikentyi. Syynä on se, että maan hallinto ja presidentti suhtautui alussa epidemiaan melkein samalla tavalla kuin Brasilian Jair Bolsanaro6, eli ei vakavasti7. On tullut esille että virrallisesti viruksesta kuoli alle 500 henkeä8, mutta huhujen mukaan9oikea määrä voi olla suurempi.

Ehdokkaita kuin kaneja taikurin hatusta

Samaan aikaan, yhtäkkiä kuin kani hatusta, hyppäsi presidentinvaaleihin pankkiiri Viktor Babariko, joka pyrki Valko-Venäjän opposition epäviralliseksi johtajaksi.

Valko-Venäjän oppositiomedia järjesti omilla nettisivuillaan äänestyksen, jonka mukaan Babariko olisi saanut yli 50% äänistä ja Lukašenka vain 3-6%10. Tästä sitten syntyi meemi ”Sasha 3%”, mistä johtuen Lukašenkan suosio heikentyi vielä enemmän, riippumatta siitä kuinka todenmukainen äänestys oli. Kiinnostavin fakta on se, että Babarikon vaaliohjelmassa ja puheissa11 ei ole lainkaan ”ryssävihaa” tai vahvaa ”euroatlantismia”.

Tämä ei ole suuri yllätys, sillä Babariko on Venäjän Gazpromin omistaman pankin johtaja12 ja Valko-Venäjän hallitus on jo ehtinyt syyttää mm. Venäjää sekaantumista vaaleihin 13 . Itse Babariko on tällä hetkellä pidätettynä ja häntä syytetään ”rikollisesta aktivisuudesta”14.

Toinen hahmo joka yritti astua presidenttikisaan oli Valeri Tsepkalo15, Valko-Venäjän entinen edustaja Yhdysvaloissa, mutta hänen kannattajakorttejaan ei voitu puutteista johtuen hyväksyä16.

Kolmas hahmo joka pyrki presidentiksi oli Sergei Tihanovski, videoblogaaja, jolla on noin 300 000 seuraajaa Youtubessa17, mutta lopulta hänkin estyi Babarikon lailla. Tilalle astui vaimo Svetlana Tihanovskaja, josta tuli vaalien virallinen ehdokas18.

Tämän jälkeen Tihanovkaja nousi epäviralliseksi opposition yhteiseksi ehdokkaaksi ja hän sai apua Babarikon ja Tsepkalon kampanjatiimeiltä19.

Vaalikampanjan aikana Tihanovskaja sai avustajajoukkonsa kanssa järjestettyä mielenosoituksia ympäri maata. Niistä suurin oli Minskissä 30. heinäkuuta, missä arviolta 18 000- 70 000 mielenosoittajaa tuki häntä20. Alun perin Tihanovskalla ei ollut vaaliohjelmaa ja sen sijaan hän lupasi. että jos hänet valitaan, järjestetään lähiaikoina uudet ”vapaat” vaalit. Hänen kampanjatiiminsä julkaisi myöhemmin ohjelman jossa mm. oli luvattu, että maassa järjestetään nopea yksityistäminen uusliberaalisella tavalla21.

Lukašenka julistettiin 9. elokuun jälkeen 80% äänivyöryllä vaalien voittajaksi. Tihanovskaja sai 10% äänistä. Oppositio julisti heti, että tulokset ovat väärennettyjä 22. Tämän jälkeen koko maassa alkoivat mielenosoitukset, joiden symboliksi nostettiin Valko-Venäjän vanha valkopunavalkoinen lippu (samaa lippua mm. käyttivät Hitlerin kätyrit toisessa maailmansodassa23) ja iskulause ”(Lukašenka)Ulos!” Minskissä kerääntyi 16. elokuuta noin 200 000 ihmistä osoittamaan mieltä Lukašenkaa vastaan24.

Lukašenka järjesti Minskissä oman vastamielenosoituksen jonne tuli enintään 50 000 ihmistä25 . Mielenosoituksessa huudettiin ”edistyksellisiä” iskulauseita kuten ”Lakko, on köyhyys ja tuho”26. Tuo iskulause oli reaktio siihen, että Valko-Venäjällä alkoivat lakot, joiden päävaatimuksena olivat poliisiväkivallan lopettaminen ja Lukašenkan ero27.

Länsi ja Venäjän pääomapiirit tukevat oppositiota

Jo vaalipäivänä alkoivat väkivaltaiset yhteenotot opposition ja poliisiin välillä 28. Myöhemmin nämä väkivaltaiset episodit heikentyivät ja monet mielenosoittajat vapautettiin pidätyskeskuksista 29. Itse Tihanovskaja siirtyi maanpakoon Liettuaan ja oppositio muodosti hänen ympärilleen oman komitean, jonka tehtävä on johtaa mielenosoituksia30. Näiden mielenosoituksien aikana oppositio sai tukea lännestä31 ja Venäjän pääomapiireiltä32.

Valko-Venäjän ”kommunistien” piireissä oli tapahtumista kolme eri näkökulmaa siitä, miten pitää toimia.

1. ”Pitää kannustaa Lukašenkaa kaikilla voimilla, jotta valtaan eivät nouse liberaalit ja fasistit”. Tätä näkökulmaa edustaa Lukašenka-myönteinen Valko-Venäjän kommunistinen puolue.33

2. ”Pitää kannustaa oppositiota valtataistelussa diktaattori Lukašenkaa vastaan”. Tätä näkökulmaa edustaa eurokommunistinen [Oikeudenmukainen Maailma] puolue.34

3. ”Pitää vastustaa Lukašenkaa ja oppositiota muodostamalla kolmas osapuoli”. Tätä näkökulmaa edustavat erilaiset marxilaiset opintokerhot ja mediasivustot.35

On huomioitava, että Lukašenkan vallan aikana valtio on harjoittanut työnväenvastaista politiikkaa, minkä takia voimme ihan varmasti sanoa, että Lukašenka ei edustaa työtätekeviä36 ja jos hän jää valtaan venäläisten avulla, Valko-Venäjä alistuu Venäjälle37. Samaan aikaan Valko-Venäjän liberaalinationalistinen oppositio voi omalla uusliberaalisella politiikallaan alistaa Valko-Venäjän länsivalloille ja määrätä kommunistien toiminnan kieltoon.

On huomioitava että valkovenäläiset marxistit yrittävät tällä hetkellä ohjata lakkoliikettä kohti taloudellisia vaatimuksia, kuten esimerkiksi estää valtion tehtaiden yksityistämiset ja vahvistaa hyvinvointivaltion perustaa38.

On myös huomioitava, että meillä täällä Suomessa mm. Yle on kannattanut Valko-Venäjän oppositiota ja yrittää muodostaa siitä sankarimaisen kuvan39 . Eikä olisi mikään yllätys, jos Suomen valtio lähettää rahallista avustusta, vähintään EU:n kautta, Valko-Venäjän oppositiolle.

Mihin nämä tapahtumat johtavat, sitä on tällä hetkellä vaikea arvioida. Kaikki huomattavat pelaajat Valko-Venäjän kriisissä ovat oikeistolaisia jotka haluavat jatkaa yksityistämisen politiikkaa, Lukašenka mukaan lukien. Tällä hetkellä Valko-Venäjällä ei ole proletariaatin etujoukkopuolueetta, joka voisi haastaa nykyisen hallituksen ja opposition hegemonian.

Me Suomen kommunistit voimme vain seurata tilannetta ja välttää jonkun porvariryhmän kannustusta. Toivotamme voimaa meidän valkovenäläisille tovereillemme näinä vaikeina aikoina ja toivomme, että he rakentavat lähitulevaisuudessa sellaisen järjestön joka voi oikeasti taistella proletariaatin intressien puolesta ja muodostaa Valko-Venäjän alueella oikean työnväen vallan. Пралетарыі ўсіх краін, яднайцеся!

KN-KTP (Kommunistiset Nuoret)

Lari Miniailo

Liitteet:

