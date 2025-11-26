Työttömyys pahinta viiteentoista vuoteen – laman luvut toteutumassa

Työttömyyden tilastointi on nykyisin valtion KEHA-keskuksen tehtävänä. Keskus julkaisi 25. marraskuuta lokakuun katsauksensa, joka kertoo kuun lopun tilanteesta. Työttömien määrä oli lisääntynyt vuoden takaisesta lähes 30 000:lla.

KEHA-keskus yhdistää katsauksessaan omansa ja Tilastokeskuksen lukuja. Molemmat ovat valtion laitoksia. Ja molemmat aliarvioivat poliittisista syistä työttömien todellista määrää ja työttömyyden vakavuutta ja vaikutusta työväestön elinoloihin.

KEHA-keskuksen mukaan kuntien työllisyyspalveluissa oli lokakuun lopussa laajan työttömyyden luvuilla lähes 490 000 työtöntä. Nuo luvut sisältävät myös työllisyyspalveluissa ja koulutuksessa olevat työttömät.

Eniten työttömyyden lisääntymisestä kärsivät alle 25- ja yli 55-vuotiaat. Pitkäaikaistyöttömiä, vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita, oli syyskuun lopussa 133 000. Se on jälleen uusi karmea ennätys.

Työttömyyskassojen maksaman ansiopäivärahan saajia oli syyskuun lopussa 93 521. Kelan pienestä työttömyyspäivärahasta ”nautti” 223 820 työtöntä.

Heikentyvä työttömyysturva, jota kokoomuksen ja perussuomalaisten porvarihallitus ajaa, antaa vain minimitulon työttömän pärjäämiselle. Työttömät joutuvatkin hakemaan leikattua asumis- ja toimeentulotukea.

Työttömyysturvan ja asumistuen leikkaukset näkyvät myös perustoimeentulotuen saajien määrässä. Tuki on viimesijainen sosiaalinen apu. Vaikka myös tuen saamista on kiristetty, sitä sai lokakuun lopussa 141 157 taloutta.

Kapitalistinen Suomi elää nyt tilanteessa, joka muistuttaa ikävällä tavalla 1990-luvun laman oloja. Se näkyy talouden taantumana, konkursseina, ennätyksellisinä ulosottoina ja joukkotyöttömyytenä.

Kapitalismi ei korjaa itseään. Sen aiheuttamiin yhteiskunnallisiin menetyksiin ja ongelmiin ei käytetä pääoman omistajien, yhtiöiden ja rikkaiden rahoja. Kaikki maksatetaan työväestöllä ja velkaantuvan valtion varoista.

Orpo-Purran porvarihallituksen uusin työväestön vastainen isku nähtiin 23. lokakuuta. Hallitus esitti eduskunnan käsittelyyn irtisanomissuojan heikennystä, mikä pahentaa entisestään työttömyyttä ja antaa omistajille mielivaltaiset riisto-oikeudet.

Rauno Lintunen

Blogikirjoitus 26.11.2025