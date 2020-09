Unelmia ja muuta mediahöttöä

Koronapandemia on osoittanut kuinka haavoittuvainen kapitalismi kansallisena ja kansainvälisenä järjestelmänä on. Omasta väestöstä ei kyetä pitämään huolta eikä tukemaan muita valtioita ja niiden väestöä. Tämä kaikki vaikka käytössä on koko ihmiskunnan resurssit.

Järjestelmän kyvyttömyys ilmenee laajamittaisena työttömyytenä ja köyhyytenä. Suomessa ei ole koskaan aikaisemmin ollut tällaista määrää ihmisiä ilman työtä, yli 600 000. Ja lisää tulee. Erityisesti työttömyys kohdistuu niin Suomessa kuin muissakin EU-maissa nuorisoon.

Eikä hätätilaa ole vieläkään julistettu. Sen sijaan ihmisten huomiota yritetään kiinnittää muihin asioihin. Venäjäviha nousee yhteisenä vihollisena kansaa yhdistämään aina, kun Suomen sisäpolitiikassa ja EU:lla menee erityisen huonosti.

Nytkin meidän pitäisi olla enemmän huolestuneita venäläisen pikkupoliitikon myrkytystilasta tai Valko-Venäjän porvariston valtataistelusta kuin oman maamme köyhyyden ja työttömyyden katastrofaalisesta lisääntymisestä. Tämä mediahöttö on niin läpinäkyvää, että hallitsevan pääministeripuolueen sdp:n uusi puheenjohtajakin intoutuu haaveilemaan edes työajan lyhentämisestä, että olisi kansalla vähän todellisempaa puheenaihetta katukokouksissaan. Sanna Marinin linjapuheen katteettomia haavekuvia kuunnellessa luulisi tulevien vaalien olevan aivan ovella eikä vasta huhtikuussa 2021.

Suomalaista työväenliikettä vaivaa näköalojen puuttuminen. Tämän voi päätellä keskusliittojen SAK:n ja Akavan vastauksista Sanna Marinin linjapuheen työaikaosioon. Marinilta esitys onkin pelkkää puhetta kannatusnosteen ylläpitämiseksi jatkossa ja erityisesti ensi kevään kuntavaaleissa. Ja aina voi sanoa, että kun ne eivät tahdo, kapitalistit nimittäin. Ne haluavat hallituksen jatkavan hyväksi koetulla linjallaan. 27 miljardia on kuulemma jo pantu laman hoitoon. Vaan kenen taskuun?

Me Ktp:ssä emme tietenkään ole työajan lyhentämistä vastaan sinänsä. Onhan ohjelmassamme ollut jo kauan ennen Marinin epämääräisiä vaalipuheita selkeä vaatimus työajan lyhentämisestä 35 viikkotyötuntiin ansiotasoa alentamatta. Mutta olemme myös tietoisia siitä, että työajan lyhentäminen työntekijöitä hyödyttävällä tavalla ei ole mahdollista, ellei työvoimaa käyttävien kapitalistien valtaan puututa. Ja sehän tarkoittaa sosialismia, josta sosialidemokraatit ovat luopuneet jo kauan sitten.

Enemmän olemme kuitenkin huolissamme työttömyyden ja köyhyyden kasvusta. Sitä voidaan hoitaa myös kapitalismin oloissa. Sen osalta olemme vaatineet ohjelmassamme talouspolitiikan suunnan muuttamiseksi, että perustuslakiin on palautettava siitä vuonna 2000 poistettu kohta, joka määritteli kansalaisten työvoiman olevan valtiovallan erityisessä suojeluksessa ja, että valtiovallan tehtävä oli tarvittaessa järjestää kansalaisille työtä. Nykyinen perustuslain määritelmä ei velvoita valtiovaltaa työn järjestämisessä.

Myös nykyinen asumisella keinottelu on mahdollista lopettaa palaamalla vuokrasäännöstelyyn jo kapitalismin aikana. Siitä luovuttiin osana EU:n liittymistä. Nyt asumistukea saavissa kotitalouksissa on yli 800 000 ihmistä, 15 % väestöstä. Kelan asumistuki pitää yllä asumisella keinottelua. Tuki menee suoraan porvarin taskuun. Asumisesta on tehty bisnestä. Vuokra-asunnot ovat suomalaisen porvariston tuottoisin sijoituskohde ja voittojen lähde. Työläiset maksavat tämän asuntokeinottelun verojen kautta. Kysymme vain: eikö asuminen ole perustarve? Pitäisikö asunnon olla ilmainen kaikille?

Sdp:n Marinin työajan lyhentämispuheet ovat populismia ennen muuta sen vuoksi, että ei hän eikä tietysti puolueensa ole valmis perusteellisiin muutoksiin sosialismin eli työväen vallan puolesta. Sen sijaan Marinin hallituksen politiikka on hyödyttänyt kotimaista ja ulkomaista porvaristoa. Vai minne 27 miljardia niin sanottua elvytysrahaa on mennyt? Köyhtyminen ja eriarvoistuminen vain kiihtyy. Joten sosialidemokraattien johtaman hallituspolitiikan hyödynsaajat ovat jossain aivan muualla kuin tavallisen kansan parissa.

Ja muuten, juuri sdp yhdessä muiden eduskuntapuolueiden kanssa poisti valtion työllistämisvelvoitteen perustuslaista ja vuokrasäännöstelyn.

Mikko Vartiainen

Ktp:n puheenjohtaja