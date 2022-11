Valtion velkamiljardit aseisiin ja sotauhon ylläpitoon

Sosiaalidemokraatti Sanna Marinin johtama viiden puolueen hallitus tulee jämään historiaan asehankintojen ja sotavalmistelujen hallituksena. Militarismin esiinmarssia ei ole hillinnyt millään tavalla se, että kaikkia hallituspuolueita johtavat naiset.

Hallituksen sotaisuus paljastui viimeksi tämän vuoden neljännen lisätalousarvioesityksen sisällöstä.

Eduskunnalle annetun esityksen mukaan Rauman telakalla valmisteilla olevat sotalaivat tarvitsevat lisää 100 miljoonaa euroa, muutoin telakan laivanrakennus olisi vaarassa. Rauman telakka on saanut jo aiemmin runsaasti valtion tukea ja velkatakauksia.

Lisätalousarvio kasvattaa muutakin sotakassaa. Ukrainan sotaa tuetaan aseviennillä ja maan konkurssikypsän talouden paikkaamisella. Hukkaputkeen ollaan siirtämässä lisää yli 100 miljoonaa.

Kotimaisen sotauhon ylläpitämiseksi ja venäläisvihan kasvattamiseksi lisätalousarviossa on kuuden miljoonan euron määräraha itäaidan rakentamiseen. Kyse on kolmen kilometrin koerakentamisesta jonnekin Kaakkois-Suomen raja-alueelle.

Militarismiin ja rasismiin keskittyneet eduskunta ja hallitus havittelevat aitakoettakin suurempaa hanketta: suunnitteilla on satojen kilometrien mittainen ja satoja miljoonia euroja maksava rauta-aita Venäjän rajalle.

Ei voi kuin hämmästellä miten nopeasti Venäjän ja venäläisten syrjintä ja eristäminen on Suomessa edennyt. Halvan sähkön ja kaasun tuonti on katkaistu, henkilö- ja tavaraliikenne on estetty, postin kulku lopetettu, venäläisten maahantuloa rajoitettu ja omaisuutta takavarikoitu

Luettelossa on vain osa tapahtunutta. Sekin aiheuttaa tolkun ihmisessä vain yhden reaktion: sulaa hulluutta.

Vuosikymmeniä rauhan oloissa käenpoikasena kasvanut oikeisto on nyt voimansa tunnossa. Sotien jälkeen nujerrettu fasismi ja venäläisviha on nostettu päivänvaloon ja yleiseksi käytännöksi. Se tietää vaarallisia aikoja Suomen kansalle.

Työkansan Sanomat 12/2022 Pääkirjoitus