1930-luku oli Suomessa fasismin nousun ja sotaan valmistautumisen aikaa. Monenlaiset ilmiantajat toimittivat tietoja valtiolle, poliisille, armeijalle, yhtiöille ja muun muassa Lapuan-liikkeelle.

Ilmiantoja käytettiin työläisten vastaisiin oikeustoimiin, lakkojen murtamiseen, kommunistien ja liittoaktiivien jahtaamiseen, muilutuksiin ja muuhun väkivaltaan.

Olisi luullut, että moinen toiminta ja kansalaisten asiaton valvonta olisi jo taakse jäänyttä elämää. Niin ei ole.

Kela on jo aiemmin ottanut vastaan ilmiantoja. Niitä on voinut tehdä nimellä ja nimettömästi. Ilmiannot, jotka koskevat maksettuja tukia ja niiden saajia, tutkitaan ja tarvittaessa hutkitaan.

Kelan maksamien tukien väärinkäytöstä on vuosittain tehty tutkimuksia. Niissä on päädytty tulokseen, jonka mukaan tukien väärinkäyttö on hyvin vähäistä.

Vuonna 2024 Kelan maksama tuki oli yhteensä 17,3 miljardia euroa. Väärinkäytösepäilyjen osuus kaikista maksetuista etuuksista oli alle puoli promillea. Ja tässä puhutaan vain epäilystä, ei väärinkäytöstä.

Nyt tämän vuoden maaliskuussa aloittanut valtion KEHA-keskus on avannut linjan työttömyysturvan mahdollisesta väärinkäytöstä. Ilmiantoja voivat tehdä sekä viranomaiset että yksityiset kansalaiset. Keskus selvittää työttömien tekemisiä myös sosiaalisen median kautta.

Kapitalistisen taantuman ja joukkotyöttömyyden oloissakin työttömyysturvan väärinkäyttö on vähäistä. Kukapa haluaisi vapaaehtoisesti elämään pienen työttömyysturvan ja perustoimeentulon rahoilla.

Molemmat valtiolliset toimijat on tosiasiassa valjastettu Orpo-Purran porvarihallituksen leikkauspolitiikan jatkeeksi.

Kuten Orpo on sanonut, leikkausten toteuttamiseksi muurinpohjatkin on kaavittava. Tuolla muurinpohjalla ovat Kelan sosiaalisten tukien ja työttömyysturvan saajat.

Työläisten vastaus leikkauksille, pohjan kaapimiselle ja ilmiantojärjestelmille voi olla vain: älä ilmianna toveriasi!

Pakina – Rauno Lintunen

Työkansan Sanomat 6/2025