Imperialistinen kilpailu on siirtynyt uuteen vaiheeseen

Kapitalismi ja kansainvälinen imperialistinen järjestelmä on siirtynyt uuteen vaiheeseen ja kiristää entisestään kilpailua maailman herruudesta. Kilpailu maailman jakamisesta suurpääoman kesken lisääntyy ja voimistuu. Imperialistinen konflikti Yhdysvaltojen, Naton, EU:n ja Venäjän välillä kärjistyy sotilaallisella ja poliittisella tasolla.

Alaskassa pidetyn huippukokouksen jälkeen käynnistyivät neuvottelut osana imperialistista kaupankäyntiä. Etusijalla ovat amerikkalaisten, venäläisten ja EU-maiden monopolien etujen ajaminen, niiden liiketoiminnan laajentamis- ja kannattavuusseikat ja voittojen lisääminen.

Osallisena kilpailussa maailman herruudesta on myös Euraasian kapitalistimaiden akseli. Sen puitteissa järjestettiin Shanghain yhteistyöjärjestön (SCO) huippukokous, joka liittyy kaikkien Aasian alueen porvarillisten luokkien pyrkimyksiin vaatia itselleen osuutta globaaleista kapitalistisista markkinoista ja edistää Keski-Aasian monopolien vaatimuksia.

Tässä kilpailussa korostuu erityisesti ns. ”Silkkitie”, joka on Kiinan ”Yksi vyöhyke, yksi tie” -suunnitelma. Se tarjoaa alueen monopoliryhmille mahdollisuuden kilpailla Yhdysvaltojen, EU:n ja muiden maiden monopoleja vastaan.

Imperialistiset järjestelyt ja hauraat ns. ”rauhanneuvottelut” eivät poista mädäntyneen kapitalistisen järjestelmän synnyttämien sotien syitä. Maksajina sodissa ovat aina työläiset, joilta vaaditaan taloudellisia uhrauksia, kuten esimerkiksi sadat miljardit eurot, jotka EU:n kansat joutuvat maksamaan sotatalouden ja -valmistelujen tarpeita varten.

Eurooppa (Itä-Eurooppa)

Venäjän ja Valko-Venäjän yhteiseen ”Zapad 2025 ”-sotaharjoitukseen sisältyi mm. ydinaseiden käyttöharjoitus. Samaan aikaan sotilasliitto Nato käynnisti ”Eastern Sentry” -operaation.

Näissä sotaharjoituksissa koottiin joukkoja erityisesti Itä-Eurooppaan. Saksa toteutti suurta Quadriga -sotaharjoitusta Itämerellä yhdessä kolmentoista muun Nato-”liittolaisen” kanssa.

Naton sotaharjoituksen puitteissa mm. Puola sulki tuolloin Valko-Venäjän vastaisen rajansa, ja Liettua lähetti Zapad-harjoituksen aikana lisäjoukkoja partioimaan Venäjän ja Valko-Venäjän vastaisia ​​rajoja.

Ukraina

Imperialistinen sota Ukrainassa jatkuu ja kiihtyy. Sota on osa kilpailua maailman jakamisesta. Uhreina ovat kansat, joita teurastetaan rintamalla monopolien ​​vihamielisten etujen takia.

Neuvottelut ja keskustelut ns. ”turvatakuista” koskevat sodanjälkeisen ajan järjestelyjä, jälleen monopolien hyväksi.

Ukrainassa imperialististen leirien välisten konfliktien uhat lisääntyvät, mikä on ristiriidassa julistusten kanssa, jotka puhuvat ”sodan lopettamisesta”. Ne vahvistavat, miten viime aikojen vastakkainasettelujen ja neuvottelujen voimistuminen johtaa vain sodan kärjistymiseen ja yleistymiseen, erityisesti Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä.

Naton pääsihteeri Mark Rutte, SCO:n huippukokousta silmällä pitäen, varoitti sotavalmisteluista korostaen, että “Kiina, Iran ja Pohjois-Korea asettavat haasteita sekä erikseen että yhteistyönsä kautta”, joten ’meidän’ on oltava valmiita”.

Palestiina

Israelin ja sen liittolaisten jatkama palestiinalaisten kansanmurhasota Gazassa on ollut käynnissä jo yli 700 päivää.

Yhdysvaltojen suunnitelmana on sodanjälkeisen Gazan alueen muuttaminen amerikkalaiseksi protektoraatiksi ja ”investointiparatiisiksi” amerikkalaisille ja muille monopoleille. Samalla se olisi ponnahduslauta pääsylle laajemman alueen valtaviin mineraalivaroihin.

Tämä Yhdysvaltojen ”GreatTrust” -suunnitelma (Gazan jälleenrakennus-, talouden kiihdytys- ja transformaatiorahasto) on täydessä koordinoinnissa murhanhimoisen Israelin valtion toimien kanssa. Sen tähtäin on operaatio, jolla haudataan kaikki mahdollisuudet perustaa itsenäinen, kokonainen ja elinkelpoinen Palestiinan valtio.

Tavoitteena on pysäyttää Kiinan, Venäjän, Iranin ja muiden alueen suurvaltojen eteneminen vahvistamalla ”amerikkalaismyönteistä alueellista arkkitehtuuria”. Sen varmistamiseksi on suunniteltu 70–100 miljardin dollarin julkisia investointeja, joiden arvioidaan mobilisoivan 35–65 miljardia dollaria yksityisiä investointeja.

Suomi

Suomen kapitalistinen porvariluokka on päättänyt olla osallisena näissä sodissa ja konflikteissa. Suomi on hallituksen päätöksillä mukana asekaupoissa, ja lisäksi Nato-jäsenyys vaatii jopa suomalaisten sotilaiden lähettämistä konfliktialueille. Suomen porvaristo haluaa päästä käsiksi sodan voittoihin.

Sota ja sodanjälkeinen aika merkitsevät lisää voittoja suurpääomalle ja työväenluokalle kärsimystä eli lisää leikkauksia ja köyhtymistä.

Työväenluokalla ei ole mitään voitettavaa näissä sodissa, eikä sen tule asettua minkään maan porvariluokan etuja ajamaan. Työläisellä on vastassa aina sekä toisen maan että oman maan porvariluokka. Ne pyrkivät saamaan työläiset puolelleen, harhaanjohtamaan heidät ajamaan porvariluokan etuja.

Työväenluokka

Työläisten vastaus kapitalismin synnyttämiin sotiin on sodan kaikkien puolien ja maiden työläisten yhteinen taistelu.

On ​​vahvistettava taistelua kapitalismia ja sen synnyttämiä imperialistisia sotia vastaan, kumottava kapitalismin puolustajien viljelemät väärät odotukset ja illuusiot siitä, että pysyvä rauha olisi mahdollinen pääomavallan alla.

On vastustettava Suomen osallistumista Naton ja EU:n suunnitelmiin, paljastettava hallituksen politiikka, joka porvariluokan etujen ajamiseksi kurittaa, köyhdyttää ja orjuuttaa työväestöä.

On voimistettava työväen omaa taistelua irtautumiseksi kapitalistisesta hyväksikäytöstä taistelussa sosialistisen yhteiskunnan puolesta, missä kansat voivat rakentaa molemminpuolisesti hyviä ja tasavertaisia suhteita muihin maihin.

Hallitukset ovat osoittaneet kapitalistisen järjestelmän etuja ajavien puolueiden tuella, etteivät ne epäröi missään vaan syventävät jatkuvasti osallistumistaan ​​tappaviin suunnitelmiin suurpääoman hyväksi.

Tämän takia on käynnissä täysimittainen hyökkäys työntekijöiden oikeuksia vastaan: lisää säännöksiä, lakeja ja leikkauksia, jotka askel askeleelta ovat huonontaneet työoloja ja elinehtoja. Näin tapahtuu kaikkialla EU-maissa – viedään työntekijät takaisin 1800-luvulle, aikaan ennen kahdeksantuntisen työpäivän saavutusta.

Työväenluokan todellinen vastustaja on kapitalismi, politiikka, joka ajaa monopolien etuja. Sitä EU ajaa, ja sitä sen jäsenmaat ja hallitukset noudattavat ja uhraavat työläisten elämän kapitalistien voittojen lisäämiseksi.

Kommunistinen Työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta

Keskusneuvosto

20.9.2025