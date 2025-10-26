Eläkeiän nostoveivaus alkoi jälleen

Tuskin on esirippu laskeutunut 2025 tammikuussa käytyjen teatterimaisten ”työelämän uudistamisneuvottelujen” jälkeen, kun on jo käynnistänyt keskustelut eläkeiän nostamiseksi 70 vuoteen. Jahkailu käynnistyi lehdistössä ja muut raharikkaiden äänitorvet ja hallituksen ministereitä yhtyi juoneen.

Miksi juuri nyt?

Taustalla vaanii kokoomuksen-perussuomalaisten hallituksen ohjelmassa oleva työelämän ”kehittäminen ja hyvinvointi”-kirjaus. Sille perustetussa työryhmässä on jäseniä eri ministeriöistä, mm. työnantajajärjestöistä ja työntekijäjärjestöistä. Työryhmän toimikausi päättyy 31.3.2026.

On syytä odottaa, että eläkeiän nosto tulee tavalla tai toisella esille työryhmässä. Erilaiset kuppikunnat kun pitävät yllä julkista keskustelua tavoitteena vakuuttaa työläisiä eläkeiän nostamisen välttämättömyydestä. Kapitalistisen talouden ja sotapolitiikan maksajiksi ja kärsijöiksi halutaan myös eläkeläiset. Eläkeiän noston myötä eläkemenot vähenisivät, eläkkeellä oloajan lyhentyessä, kuolema korjaa …

Onko eläkeläisjärjestöissä varauduttu toimiin vastustaa tulevien eläkeläisten eläkeiän nostamista ja muita poliitikkojen esittämiä eläkeheikennyksiä. Siis aidosti? Sama koskee ammattiyhdistysliikettä. Epäilen ettei kummassakaan.

Epäilystä lisää myös Eläkeläinen -lehden juuri ilmestyneessä numerossa Eläkeläiset ry:n puheenjohtaja Matti Huutolan vaatimus vastuullisuudesta eläkekeskustelussa.

Huutola kirjoittaa: ”Eläkejärjestelmällemme ja sen edelleen kehittämiselle tarvitaan laaja yhteiskunnallinen yksimielisyys ja tahtotila. Siksi on erittäin tärkeää, että keskusteluissa edetään faktaperustein, ei poliittisten intohimojen ja populististen ulostulojen tarpeista lähtien.”

Ei siis selkeätä linjaa eläkeiän noston vastustamisesta. Outoa.

Tarkoittaneeko Huutolan ”jämäkkä” kanta sitä, että ollaan valmiita keskustelemaan eläkeiän nostosta.

Ay-liikkeessä, eläkeläisjärjestöissä ja muissa työväenjärjestöissä on nyt syytä olla tarkkana. Eläkkeiden heikentäminen ja eläkeiän nosto on estettävä.

Hannu Tuominen