Gazasta ei saa tulla kolonialistien kiinteistösijoitusta

Länsimainen porvarillinen media rummuttaa Gazan viimeaikaisia ​​tapahtumia. Mutta mitä sanovat palestiinalaiset itse?

Diana Bhuttu on palestiinalainen lakimies ja Palestiinan vapautusjärjestön entinen tiedottaja. Hänet tunnetaan oikeudellisena neuvonantajana ja osallistujana Israelin ja palestiinalaisjärjestöjen välisissä rauhanneuvotteluissa.

Lakimies Bhuttu on ollut monesti eri lehtien ja sivustojen haastateltavana. Hän sanoo:

”Maailman pitäisi asettaa pakotteita Israelille kansanmurhan lopettamiseksi sen sijaan, että pakotetaan palestiinalaiset neuvottelemaan sen lopettamisesta.

Samaan aikaan neuvottelemme myös nälänhädän lopettamisesta, nälänhädän, jonka jälleen kerran Israel loi. Kenen kanssa neuvottelemme? Joidenkin ihmisten kanssa, jotka loivat tämän nälänhädän. On todella kuvottavaa, että palestiinalaiset on pakotettu tähän asemaan.

Joten, vaikka ihmiset täällä Palestiinassa ovat tyytyväisiä siitä, että pommitukset loppuvat, olemme myös huolissamme, koska olemme nähneet kansainvälisen yhteisön kerta toisensa jälkeen hylkäävän meidät.

Kaikki ovat iloisia siitä, että israelilaiset palaavat kotiin, mutta kukaan ei puhu yli 11 000 palestiinalaisesta, jotka tällä hetkellä viruvat Israelin vankiloissa nälkää näkevinä, kidutettuina ja raiskattuina.

Monet heistä ovat panttivankeja, jotka pidätettiin lokakuun 2023 jälkeen, joita pidettiin vangittuina ilman syytteitä, ilman oikeudenkäyntiä, eikä kukaan puhu heistä.

Vaikka ihmiset ovat iloisia siitä, että pommit ehkä lakkaavat putoamasta, tiedämme, että Israelin kontrolli ei ole loppunut. Israel on onnistunut – se on tehnyt sen selväksi – että se jatkaa jokaisen Gazaan tulevan ruokamurun valvontaa. Se valvoo jokaista Gazaan rakennusta. Ja se jatkaa Gazan sotilasmiehitystä.”

Vuosikymmenien miehitys nosti vastarinnan

”Muistellessani vuosien varrella kokemiani asioita mietin, mitä olisi tapahtunut, jos Israelin sotilashallinto olisi yritetty lopettaa aidosti ja määrätietoisesti. Entä jos kansainvälinen yhteisö olisi asettanut Israelille pakotteita sen sijaan, että se olisi katsonut muualle? Entä jos valtiot olisivat ryhtyneet konkreettisiin toimiin sen toteuttamiseksi sen sijaan, että ne vain loputtomasti toistaisivat uskovansa ’kahden valtion ratkaisuun’?

Ja niin, kaksi vuotta Israelin kansanmurhan jälkeen, todistamme menneisyyden virheiden tahallista toistamista. Tällä kertaa jotkut maat ovat tunnustaneet ”valtion” suurin fanfaarein, mutta eivät silti tee mitään varmistaakseen miehityksestä vapaan ja vauraan Palestiinan. Ne eivät pysty takaamaan edes palestiinalaisten elämän perussuojelua.

Ja mielestäni on erittäin tärkeää, että pidämme katseemme Gazassa ja alamme vaatia, että Israel joutuu vastuuseen, ei vain kansanmurhasta, vaan vuosikymmeniä kestäneestä miehityksestä.

Mitä tulee panttivankeihin, he ovat ihmisiä, jotka vapautetaan. On vielä tuhansia vankeja lisää, jotka ovat Länsirannalta. Emme tiedä, mitä heille tapahtuu. Joten vaikka keskitytään vain Gazan ihmisiin, ei ole mitään keinoa vapauttaa kaikkia näitä tuhansia palestiinalaisia, jotka kituvat Israelin vankiloissa nälkää näkevinä, kidutettuina ja raiskattuina. Mitä heille tapahtuu? Kuka heihin keskittyy? En usko, että se tulee olemaan Yhdysvaltojen hallitus.”

Israelin ”rauhansuunnitelma”

Diana Bhuttu sanoo, että tämä ”rauhansuunnitelma” oli itse asiassa Israelin suunnitelma, ja se paketoitiin uudelleen ja leimattiin Trumpin suunnitelmaksi. Jo sen tekstistä ja tavasta, jolla se antoi kaikki takuut israelilaisille, mutta ei palestiinalaisille, voi nähdä, että se on itse asiassa Israelin suunnitelma.

”Ja kun Trump puhui tästä suunnitelmasta, hän kuuli kaikkia muita paitsi palestiinalaisia. Hän ei puhunut presidentti Mahmoud Abbasin kanssa, eikä edes antanut Abbasin mennä YK:hon pitämään puhettaan YK:lle.

He näkevät Gazan kiinteistönä, eikä se eroa siitä, miten he tekivät aiemmin, ja se johtuu siitä, että näin kolonialistit näkevät maan, joka ei ole heidän. He jättävät huomiotta paikan historian: Gaza on osa vanhaa historiaa.

Siellä on mm. maailman toiseksi vanhin kirkko. Siellä on joitakin vanhimmista moskeijoista, ja vanha kulttuuri. Haluamme Gazan olevan Gaza. Emme halua sen olevan Dubai tai mikään muu sijoituspaikka.

Joten ajatus sen muuttamisesta jotenkin ensiluokkaiseksi kiinteistöksi on ulkopuolelta tulevan ajattelutapa. Näin kolonialistit ajattelevat. Alkuperäisasukkaat eivät näin ajattele.

Suunnitelmassa näkyy selkeästi, etteivät he todellakaan ole kuunnelleet palestiinalaisia. He eivät halua Palestiinan itsehallintoa Gazan alueelle, ja on selvää, että he haluavat tunkeilijat Gazan alueelle.

Mutta jälleen kerran, milloin palestiinalaiset voivat päättää tulevaisuudestaan? Olemmeko todella palaamassa kolonisaation aikakauteen, jolloin muut ihmiset voivat päättää tulevaisuudestamme? Ja juuri se on tämän suunnitelman tarkoitus.”

Työkansan Sanomat 7/2025