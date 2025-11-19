Suomea on kutsuttu hyvinvointivaltioksi. Kyselyjen perusteella kansaa väitetään maailman onnellisemmaksi. Tosiasiat eivät tue väittämää.

Nykypäivän kansa on masentunut vyönkiristäjä, velkaantunut, syönyt palkkansa etukäteen, pelkää työttömäksi joutumista ja vanhuutta. Herranpelko istuu vieläkin syvässä. Tuosta pelostako johtuu, että kaduille ei mennä protestoimaan, vaikka syytä olisi.

Suomen porvarihallitus ja eduskunta ovat ottaneet tehtäväkseen sotilasliitto Naton ja Ukrainan korruptoituneen hallinnon tukemisen. Naton sotavalmistelut ja Ukrainan aseistaminen ovat etusijalla. Oma maa mustikka, muu maa mansikka.

Suomen sotkeutuminen Ukrainan sodan osapuoleksi on tullut kalliiksi kansalaisille. Vuodesta 2022 alkaen ase- ja talousapua on lahjoitettu Ukrainalle yli 4 miljardia euroa.

Lahjarahaa ei saada koskaan takaisin. Se on heitetty tietoisesti Kankkulan kaivoon. Näin on tehty aiemminkin, esimerkiksi Kreikan tukemisessa. Edes korkorahaa ei ole saatu takaisin.

Uusin lahja Ukrainalle annettiin, kun Orpo-Purran porvarihallitus päätti ostaa Yhdysvalloista 100 miljoonalla eurolla aseita. Trumpin diili onnistui ja aseet rahdataan pikavauhtia Ukrainaan sodan pitkittämiseksi.

Kaikki tapahtuu samaan aikaan, kun Suomen talous on taantumassa, valtionvelka kasvaa, eikä kaikkein kiireisimpiäkään kotimaisia vastuita hoideta. Kaikkeen vastataan leikkaamalla sosiaali- ja terveydenhuoltoa, koulutusta ja työttömyysturvaa.

Hyvinvointialueet eivät saa valtiolta riittävää rahoitusta. Siitä on seurauksena terveyskeskusten sulkemista ja sairaalapalveluiden heikentymistä. Irtisanominen uhkaa satoja hoitajia kaikilla hyvinvointialueilla.

Pahimpana esimerkkinä nykymenosta on, että kesän lopulla yli 2 000 vanhusta oli vailla hoitopaikkaa. Veteraaneja kunnioitetaan vain, jos on ollut ase selässä.

Asevarustelun ja sotilasmenojen kasvattaminen, myös ulkomaisiin tarpeisiin, on nostettu ykkösasiaksi. Siitä ovat vastuussa hallitukset ja eduskunta.

Vastuutaan eivät voi paeta myöskään eduskunnan vasemmistopuolueet ja vihreät. Ne ovat osaltaan häpeäpaalussa, kun kuritettu kansa nousee vastarintaan.

Pakina – Rauno Lintunen

Työkansan Sanomat 7/2025