Kansojen on tuomittava Israelin sodanlietsonta ja sodankäynti

Israelin murhanhimoisen valtion jatkuva aggressio – erityisesti Palestiinassa – leviää nyt alueen muihin maihin. Tuomitsemme jyrkästi Israelin tämänaamuisen hyökkäyksen Iraniin ja esitämme surunvalittelumme Iranin kansalle tämän hyökkäyksen takia, joka kohdistui myös siviileihin.

Tätä Israelin hyökkäystä ei voida tarkastella erillään. Kaikki sen imperialistiset liittolaiset – Yhdysvallat, Nato ja Euroopan unioni mukaan luettuina – kantavat vastuun, olipa kyse sitten suorasta tai epäsuorasta tuesta, ja jatkuvasta sotilaallisesta, kaupallisesta tai poliittisesta yhteistyöstä.

Riippumatta näiden imperialististen keskusten antamista lausunnoista, tämä hyökkäys saa oikeutuksensa Iranin kanssa kasvavista jännitteistä – jännitteistä, joita Yhdysvallat, Nato ja EU ovat askel askeleelta tietoisesti kasvattaneet. Yhdysvaltojen presidentin yritykset ottaa etäisyyttä tämän hyökkäyksen seurauksiin eivät muuta tätä todellisuutta.

Lisäksi on vilpillistä etsiä vilpittömyyttä Israelin lausunnoista – valtio, joka on syyllistynyt kansanmurhaan Palestiinassa jo kuukausien ajan – tai Yhdysvaltojen, johtavan imperialistisen vallan lausunnoista. Yhdysvallat on tuonut vain sotaa ja tuhoa kaikkialle, minne se on sekaantunut. Yhdysvaltojen ja Israelin harrastama ydinaseiden vastustaminen on tekopyhää politikointia.

Itse imperialistinen järjestelmä käyttää edelleen ydinvoimaa uhkana, koska se ei ota huomioon ihmiskunnan historian traagisia opetuksia ja vetää maailmaa kohti käsittämätöntä katastrofia.

Meidän on korostettava, että myös maidemme hallitukset kantavat vastuun, koska ne eivät ole puuttuneet Israelin aggressioon ja säilyttäneet erilaisia suhteita Israelin kanssa huolimatta sen luomasta synkästä todellisuudesta ja sen tekemistä rikoksista.

Tuomitsemme Israelin valtion aggression, joka uhkaa koko ihmiskuntaa, ja kehotamme kansoja rakentamaan voimakasta vastarintaa tätä uhkaa vastaan ja tehostamaan kamppailujaan ja solidaarisuuttaan.

Euroopan kommunistinen toiminta (ECA)

13.6.2025