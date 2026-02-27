KTP tuomitsee tietoisen kurjistuspolitiikan

Kapitalistisen valtion olemassaolon perusta on omistajaluokan eli pienen vähemmistön etujen puolustaminen. Tämän saavuttamiseksi se sortaa kaikkia muita väestönosia enemmän tai vähemmän suorin tavoin. Suomen tapauksessa sen johdossa istuu tällä hetkellä Orpo-Purran sinimusta hallitus, joka lukemattomien erilaisten leikkausten ja huononnusten lomassa on jopa pienentänyt toimeentulotukea entisestään ja rajoittanut sen saamista.

Nyt esimerkiksi opiskelija ei lähtökohtaisesti voi enää saada opintotukea, vaikka olisi käyttänyt jo kaikki opintotukikuukautensa. Tuhannet opiskelijat joutuvat valitsemaan ruuan tai valmistumisen väliltä, ja koulutuksesta tulee yhä enemmän vain rikkaan eliitin etuoikeus. Hallitukselta jää leikkaushuumassaan huomaamatta, että kaivavat tälläkin tavoin Suomen taloutta vain entistä syvempään kuoppaan, kun lahjakkaat nuoret joutuvat keskeyttämään opintonsa ja syrjäytyvät. Tärkeämpää on suuryritysten voittojen suojaaminen, vaikka se edellyttäisi ihmisten kärsimyksen lisäämistä ja jopa rajoittaisi yhteiskunnan vaurautta.

Toimeentulotuki on viimesijainen tuki, jonka nojalla Suomessa pysyvästi asuva henkilö voi pysyä hengissä, kodillisena ja edes jossain määrin toimintakuntoisena. Toimeentulotuen saajat kuuluvat luokkayhteiskunnan kaikista suurimpiin kärsijöihin, ja monet heistä ovatkin pitkäaikaissairaita, syrjäytettyjä, asunnottomia tai muuten erityisen hankalassa asemassa eläviä. Toimeentulotuki ei ole koskaan riittänyt mukavaan elämään, vaan se on kattanut ainoastaan äärimmäisen säästeliään elintason välttämättömät menot. Toimeentulotukea saadakseen täytyy olla jo käyttänyt omat säästönsä, joten sen poisvieminen tarkoittaa, että ihmiselle ei jää enää mitään elämisen ehtoja. Hänet siis puristetaan epätoivoisuuteen, kerjuriksi tai rikollisuuteen.

Hallituksen tavoitteisiin kuului toimeentulotuen saajien määrän pudottaminen. Tämä piti mukamas saavuttaa ohjaamalla tuen saajia muiden tukien puoleen. Hintojen nousun aikana ja työttömyystilanteen pahentuessa entisestään on tuen saajien määrä kuitenkin vain kasvanut, yli 250 000 kotitalouteen. Jääräpäät eivät luovu tavoitteistaan, vaan saavuttaakseen sen he jättävät mieluummin kansan kokonaan oman onnensa varaan. Viesti on selvä: veroja joudutte kyllä vielä maksamaan, mutta mitään ette saa takaisin.

Hallitus heikentää häikäilemättä myös työssäolevien varmuutta toimeentulonsa jatkumisesta. Määräaikaisten työsopimusten solmimista helpotetaan: enää siihen ei tarvitse perusteltua syytä. Muutos huonontaa erityisesti naisten asemaa, sillä raskauden takia irtisanominen on sentään vielä kiellettyä. Määräaikaisen sopimuksen uusimatta jättämiseksi riittää selvitys, joka käytännössä tuskin ehkäisee syrjintää sen enempää kuin valheelliset vaalilupaukset.

Tosin myös irtisanomista on helpotettu. Nyt syyksi riittää jo pelkkä alisuoriutuminen työtehtävissä. Suoriutumisen odotukset pääsevät siis kasvamaan äärimmäisyyksiin, kun keskimääräistä heikommin suoriutuvat saa karsia pois. Ennen pitkää vanha hyvä suoriutuminen on jo alisuoriutumista. Näin työntekijöistä rutistetaan viimeisetkin mehut, ilman että palkkataso nousee.

Maahanmuuttajien asemaa on kuluvan hallituskauden aikana erityisesti heikennetty monin tavoin. Viimeisimpänä tammikuussa pysyvän oleskeluluvan saamista vaikeutettiin. Lisäksi valtiovarainministeri Riikka Purra on ehdottanut, ettei toimeentulotukea maksettaisi alle kymmenen vuotta maassa asuneille. Työväestön jakaminen eriarvoisiin ryhmiin helpottaa palkkatason ja työolojen polkemista. Näiden ryhmien vastakkainasettelu puolestaan harhauttaa ongelmien todellisilta juurilta: kapitalismilta, luokkayhteiskunnalta ja työn riistolta.

Kapitalistinen valtio palvelee vain omistajaluokkaa ja sortaa työtätekeviä, vähäosaisia, naisia ja vähemmistöjä. Epätoivo ja eriarvoisuus raivaavat tehokkaasti tietä fasismille. Sosialismi on ainut vaihtoehto, joka voi pelastaa ihmiskunnan fasismin käärmeeltä ja mahdollistaa jokaiselle ihmisarvoisen elämän. Emme hyväksy kansan jakamista eriarvoisiin ryhmiin tai työläisten asettamista vastakkain!

Kommunistinen Työväenpuolue- Rauhan ja Sosialismin puolesta

Keskusneuvosto 21.2.2026