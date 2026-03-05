Yhdysvallat sanelee ja uhkailee – sodan vaara kasvaa

Imperialistinen Yhdysvallat sanelee, uhkailee ja terrorisoi sekä alistaa valtioita ja kansoja piittaamatta kansanvälisistä laeista. Tavoitteina sillä on hallita kauppa-alueita sekä energiavirtoja amerikkalaisen pääoman ja kapitalistien voittojen lisäämiseksi. Röyhkeys näkyy mm. vaatimuksessa Grönlannin alistamisesta Yhdysvaltojen omistukseen. Grönlantilaisten täytyy saada päättää omista asioistaan eikä alistaa heitä kauppatavaraksi ja riiston kohteeksi.

Lähi-idässä Yhdysvallat havittelee Iranin energialähteitä sekä alueellista vaikutusvaltaa yhdessä Israelin kanssa. Verukkeenaan Iranin ydinohjelma Yhdysvallat uhkailee Irania ja on lähettänyt sotalaivastoaan Iranin lähistölle. Sodan vaara on kasvanut. Euroopan unioni tukee Yhdysvaltojen uhkauksia ja on asettanut Iranille taloudellisia pakotteita. Iranin sisäinen tilanne on vaikea, mutta Iranin tulevaisuudesta voivat päättää vain iranilaiset.

Yhdysvaltojen tukema Israel tappaa ja terrorisoi Gazassa palestiinalaisia pommituksilla ja muilla armeijansa toimilla. Israelin toimet ovat valtioterroria ja kansallisuuksien sortoa pahimmillaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin perustama Gazan rauhanneuvosto on järjetön teko, ja ilman palestiinalaisten edustusta. Se tarkoittaa palestiinalaisten maa-alueiden ja oikeuksien alistamista kapitalistisen yritystoiminnan ”paratiisimaaksi” ja palestiinalaisiin kohdistuvan riiston lisääntymistä. YK:n ja sen jäsenvaltioiden on otettava aktiivinen rooli palestiinalaisten auttamiseksi ja todellisen rauhanneuvoston perustamiseksi.

Useat maat ovat tunnustaneen Palestiinan. Suomi on ainoita Pohjoismaita, joka ei ole tunnustanut Palestiinaa. Vaadimme Suomea tunnustamaan Palestiinan. Suomen on lopetettava kaikki yhteistyö ja ase- ja muu kaupankäynti Israelin kanssa. Tunnus ”Vapaa Palestiina” on edelleen ajankohtainen.

Latinalaisen Amerikan ja Karibian maissa Yhdysvallat jatkaa kansainvälisen lain vastaisesti humanitaaristen oikeuksien loukkauksia alueen maita ja kansoja kohtaan. Tammikuun alussa tapahtunut Venezuelan presidentin kaappaus Yhdysvaltoihin on törkeä piittaamattomuus kansanvälisestä oikeudesta. Yhdysvallat on uhkailut myös Kuubaa, Kolumbiaa, Meksikoa ja muita alueen maita.

Yhdysvallat käyttää verukkeena armeijansa tappavissa veneiskuissa huumeiden salakuljetusta. Yhdysvaltojen laittomissa veneiskuissa on kahdessa kuukaudessa kuollut jo yli 130 ihmistä. Öljytankkerien valtauksilla ja polttoaineiden kuljetusten estämisellä Yhdysvallat uhkaa tuhota itsenäisen, sosialistisen Kuuban sekä Venezuelan taloutta. Kuuba tarvitsee nyt kansainvälistä, vahvaa solidaarisuutta vastustamaan Yhdysvaltojen imperialistista valloituspolitiikkaa. Eläköön Kuuban vallankumous!

Venäjän ja Ukrainan rauhanneuvottelut ovat käynnissä. Osapuolina ovat Venäjä, Yhdysvallat ja Ukraina. Euroopan unioni ja länsimaat ovat entistä näkyvämmin tulleet rauhanneuvottelun varjo-osapuoliksi ja pitkittävät sodan päättymistä jatkaen siten ihmisten sotakärsimyksiä.

Imperialististen maiden toimet ovat uhka maailmanrauhalle. Sodan vaara ja asevarustelu lisääntyy, varustelukierre on jo alkanut. Emme halua sotaa, sodassa työväenluokka pakotetaan taistelemaan toisen maan työväenluokkaa vastaan. Vain sosialismi on tulevaisuutta, joka mahdollistaa maailmanrauhan sekä poistaa työväenluokan riiston.

Kommunistinen Työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta

Keskusneuvosto 21.2.2026

Vain viikko kannanoton hyväksymisen jälkeen Yhdysvallat ja Israel hyökkäsivät 28. helmikuuta yhdessä Iranin kimppuun. Hyökkäyksen kärkenä ovat pommitukset Iranin johtoa ja infraa vastaan. Tuhansia siviilejä on jo surmattu.

Yhdysvaltojen ja Israelin brutaali hyökkäyssota on laajentunut Lähi-idän maihin, ja jopa kansainvälisille merialueille. Rauhanliikkeen ja kansalaisten on noustava myös Suomessa tätä mielettömyyttä vastaan.