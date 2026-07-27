Naton vastaiset mielenosoitukset Turkissa

Turkin kommunistinen puolue (TKP) järjesti heinkuun alussa massiivisia Nato-vastaisia mielenosoituksia.
Ankarassa sadat ihmiset kokoontuivat Kizilayn kaupunginosaan ja marssivat kohti alueen aukiota huutaen Naton vastaisia iskulauseita ja rikkoen siten käytännössä Turkin valtion kieltoja.
Poliisi hyökkäsi mielenosoittajien kimppuun, useita mielenosoittajia loukkaantui ja yli 100 pidätettiin, mukaan lukien Turkin kommunistisen puolueen keskuskomitean jäsen Ali Ufuk Arikan.
Kahdeksan Turkin kommunistisen puolueen jäsentä vietiin sairaalaan, saatuaan päähänsä iskuja ja silmävammoja.
Marssi alkoi Taksim-aukiolta ja suuntasi kohti Beşiktasia, jossa Turkin kommunistisen puolueen pääsihteeri Kemal Okuyan piti puheen.
Kokoukseen osallistui myös Maailman rauhanneuvoston valtuuskunta
Tuomitsemme NATO-huippukokousta vastustaneiden mielenosoittajien väkivaltaisen tukahduttamisen!
Ei imperialistisille sodille!
Suomen on irtaannuttava kaikesta imperialistisiin sotiin sekaantumisesta!