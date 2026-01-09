Maailman Rauhanneuvoston (WPC) lausunto Yhdysvaltojen rikollisesta hyökkäyksestä Venezuelaan

Maailman rauhanneuvosto (WPC) tuomitsee jyrkästi rikollisen ilmahyökkäyksen ja Yhdysvaltojen armeijan hyökkäyksen Venezuelan pääkaupungissa, pitäen sitä maan suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden räikeänä loukkauksena.

Yhdysvaltojen laivaston sijoittaminen Karibianmerelle, joka kesti useita viikkoja, sekä uhkat ja vaatimukset maan luonnonvaroista kärjistyivät 3. tammikuuta gangsterityylisessä operaatiossa, joka johti Yhdysvaltojen asevoimien toimesta presidentti Nicolás Maduron ja hänen vaimonsa julmaan siippaukseen ja rikolliseen vangitsemiseen.

Tämä sieppaus merkitsee väkivaltaisen hallinnonvaihdoksen toteutusta, josta Yhdysvallat on tunnettu koko historiansa ajan. Se on reaktionäärisen amerikkalaisen ”Monroe-opin” soveltamista, joka pitää Latinalaista Amerikkaa omana takapihanaan.

WPC hylkää ja tuomitsee tämän räikeän kansainvälisen oikeuden rikkomisen Yhdysvaltojen imperialismin toimesta.

Kehotamme jäseniämme ja ystäviämme mobilisoitumaan tätä hyökkäystä vastaan ja ilmaisemaan solidaarisuutemme Venezuelan kansalle, ainoille, jotka päättävät kohtalostaan ja varallisuudestaan ilman puuttumista, uhkauksia tai ulkomaista hyökkäystä.

Vaadimme Yhdysvaltain vetäytymistä alueelta.

Alas imperialismi!

Eläköön kansojen taistelu!

Sunnuntai 4. tammikuuta 2026