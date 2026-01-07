Euroopan kommunistisen toiminnan (ECA) julistus 7. tammikuuta 2026: Yhdysvaltojen imperialistisesta sotilaallisesta hyökkäyksestä Venezuelaa vastaan

Euroopan kommunistisen toiminnan puolueet tuomitsevat mahdollisimman jyrkästi Yhdysvaltojen Venezuelaa vastaan käynnistämän imperialistisen sotilaallisen hyökkäyksen, joka on johtanut kansan verenvuodatukseen.

Tuomitsemme presidentti Nicolas Maduron sietämättömän pidätyksen, hänen siirtonsa ja vangitsemisensa Yhdysvalloissa sekä Trumpin hallinnon julistukset, että Yhdysvallat ”johtaa maata”. Nämä surkeat ja vaaralliset teot rikkovat räikeästi kansojen oikeutta päättää itse maansa tulevaisuudesta.

Ne ovat osa ”Monroe-doktriinin” ja niin sanotun Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuusstrategian uudistettua soveltamista, johon liittyy hyväksymättömien uhkien eskalaatio muita alueen maita, mukaan lukien Kuubaa, kohtaan.

Sotilaallisen hyökkäyksensä ja Maduron hallituksen kaatamisen kautta Yhdysvallat pyrkii valtaamaan Venezuelan laajat öljyvarannot ja harvinaiset maametallivarat samalla hyödyntäen geostrategista asemaansa varmistaakseen Yhdysvaltojen monopoleille etulyöntiaseman kilpailijoihin nähden.

Ne halveksitut tekosyyt, joilla USA, muut porvarilliset hallitukset ja EU väittävät taistelevansa huumekauppaa vastaan oikeuttaakseen puuttumisensa, ovat jo romahtaneet. Nämä samat voimat tukivat Yhdysvaltojen miehitystä Afganistanissa kahden vuosikymmenen ajan ja tekivät siitä maailman suurimman huumeiden tuottajan ja viejän.

Euroopan kommunistisen toiminnan (ECA) puolueet kehottavat Euroopan kansoja ja koko maailmaa tuomitsemaan päättäväisesti ja massiivisesti tämän uuden imperialistisen intervention Venezuelaa vastaan; tehostamaan taisteluaan osoittamalla horjumatonta solidaarisuutta Venezuelan kansalle; seistä heidän rinnallaan oikeutetussa taistelussa imperialistista interventiota vastaan, vahvistaen, että vain Venezuelan kansalla on oikeus ja vastuu määrittää maansa kehityskulku omien etujensa mukaisesti.

Voitto Venezuelan kansalle!

Solidaarisuus Venezuelan kommunistiselle puolueelle ja sen oikeutetulle taistelulle!

Kommunistinen työväenpuolue (Ktp) on yksi ECA:n jäsenpuolueista