Viime päivien mielipidekyselyt kertovat Orpo-Purran porvarihallituksen kannatuksen romahtamisesta. Vaikka kyselyihin ei pääsääntöisesti kannata luottaa, antaa Uutissuomalaisen toukokuun lopulla teettämä kysely hallitukselle tylyn tuomion. Noin 70 % vastanneista on tyytymättömiä hallitukseen.

Porvarihallituksen harjoittama raaka oikeistopolitiikka suosii pääoman omistajia ja rikkaita. Hallitukseen oltiinkin tyytyväisiä juuri kaikkein varakkaimpien keskuudessa. Rahat tyytyväisyyteen otetaan työväenluokalta ja sen köyhimmältä osalta.

Tyytymättömien määrä kasvaa jatkossakin, sillä hallitus leikkaa yhä enemmän sosiaali- ja terveydenhuollosta ja työttömyysturvasta. Säästyvät varat käytetään sumeilematta aseisiin ja muihin sotilasmenoihin.

Kaikkia Suomen sotilasmenoja kasvatetaan vuoteen 2029 mennessä yli 10 miljardiin euroon vuodessa. Sotilasliitto Naton esitys noihin menoihin 5 % osuudesta bkt:stä merkitsee Suomelle noin 15 miljardin vuosittaisia menoja. Sotilasmenot rahoitetaan uudella velalla.

EU:n esittämä ja porvarihallituksen hyväksymä 150 miljardin euron yhteisvelka asevarusteluun kasvattaa edelleen valtionvelkaa. Eduskunta tulee hyväksymään uuden asevarustelun ja lisävelan. Suuressa valiokunnassa niitä ei vastustanut yksikään kansanedustaja.

On aiheellista kysyä, mihin maatamme viedään, mitä on edessä?

Sisäpolitiikan osalta menossa on työväenluokan taistelemien vähimmäisoikeuksien alasajo. Kyse on työehtosopimusjärjestelmän ja yleissitovuuden nakertamisesta, työtaistelujen kieltämisestä ja työttömyysturvan leikkaamisesta. Hyökkäyksen kohteena on myös välttämätön sosiaali- ja terveyshuolto.

Onko Suomi tiellä 1930-luvun lapualaisvallan ja IKL:n natsiliikkeen aikoihin?

Suomella ei ole enää omaa ulkopolitiikkaa. EU ja sotilasliitto Nato ovat ottaneet sen käskyvaltansa käyttöön. Niiden politiikan ja aseistumisen nykytavoite on Venäjän kukistaminen. Se näkyy Ukrainan talouden ja sodan tukemisena.

Maamme on jo mukana Ukrainan sodassa. Pahin vaihtoehto on, että se laajenee kolmanneksi maailmansodaksi. Se olisi valtava isku työväenluokalle.

Pääkirjoitus 1.6.2025

Työkansan Sanomat 4/2025