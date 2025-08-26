Suomi elää uudelleen 1990-luvun lamaa

Työllisyyskatsaus, eli työttömyyden ja työllisyyden tilastointi, on nykyisin valtion KEHA-keskuksen tehtävänä. Keskus julkaisi 26. elokuuta heinäkuun katsauksensa, joka koskee kuun lopun tilannetta.

Keskus yhdistää työllisyyskatsauksessaan omansa ja valtion Tilastokeskuksen lukuja. Molempien luvut aliarvioivat karkeasti työttömien todellista määrää.

KEHA-keskuksen mukaan kuntien työllisyyspalveluissa oli heinäkuun lopussa laajan työttömyyden luvuilla lähes 500 000 työtöntä. Luvut sisältävät myös työllisyyspalveluissa ja koulutuksessa olevat työttömät.

Eniten työttömyyden kasvusta kärsivät alle 25- ja yli 55-vuotiaat. Pitkäaikaistyöttömiä, vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita, oli ennätykselliset 128 800.

Työttömyyskassojen maksaman ansiopäivärahan saajia, noin 1 550 euroa kuukaudessa miinus verot, oli heinäkuun lopussa 104 920. Kelan päivärahaa, keskimäärin 828 euroa kuukaudessa miinus verot, sai 218 507 työtöntä.

Heikentyvä työttömyysturva, jota kokoomuksen ja perussuomalaisten porvarihallitus ajaa, antaa huonot mahdollisuudet työttömien pärjäämiselle. Työttömät joutuvatkin hakemaan asumis- ja toimeentulotukea.

Asumistukeen joutui heinäkuun lopussa turvautumaan yli 527 000 liian pienillä tuloilla elävää ja liian korkeita vuokria maksavaa. Asumistuki oli keskimäärin 296 euroa kuukaudessa.

Työttömyysturvan ja asumistuen leikkaaminen näkyy perustoimeentulotuen, joka on viimesijainen sosiaalinen tuki, saajien jatkuvana kasvuna. Sitä sai heinäkuun lopussa 155 636 taloutta. Tuki oli keskimäärin 609 euroa kuukaudessa.

Suomi elää nyt tilanteessa, mikä muistuttaa 1990-luvun alun lamaa. Se ilmenee talouden taantumana, konkursseina, ennätyksellisinä ulosottoina ja joukkotyöttömyytenä.

Kapitalismi ei tälläkään kertaa korjaa itseään tai pääoman omistajien rahoilla. Vauriot maksatetaan työväestöllä ja velkaantuvan valtion varoista.