Trumpin menetelmä

Kapitalismi on arvaamaton järjestelmä. Sitä ei saa julkisesti arvostella. Ja jos on pakko, otetaan kohteeksi yksityinen toimija, henkilö tai ryhmä.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on nyt toisella kaudellaan ottanut käyttöön kapitalismin syyllistämisestä vapaan ”Trumpin menetelmän”. Se on johtanut liittovaltion hallinnossa mittaviin irtisanomisiin.

Tuorein esimerkki ”Trumpin menetelmästä” on Yhdysvaltojen työllisyysluvuista vastaava johtaja, jonka Trump määräsi huonojen lukujen takia erotettavaksi.

Tätä menetelmää Orpon-Purran porvarihallitus voisi kokeilla Suomessakin. Taloustaantuman ja pitkittyneen massatyöttömyyden takia erotettaisiin valtion Tilastokeskuksen ja KEHA-keskuksen vastaavat johtajat.

Erottaminen olisi rangaistus huonoista tilastoluvuista.

Lähes vastaavaa on jo käytetty, kun työttömyydestä rangaistaan työttömiä leikkaamalla heidän työttömyysturvaansa.

Opiskelijoiden asumisen tuki

Valtaosa opiskelijoista siirretään elokuun alusta yleisestä asumistuesta opintotuen asumislisälle.

Asumislisä on erilainen kuin asumistuki. Sen merkittävin vaikutus opiskelijan asumiseen on, että lähes puolella asuminen kallistuu.

Orpon-Purran porvarihallituksen mukaan asumisen kallistuminen on maksettava menemällä töihin. Hallitus on jo ennakkoon iloinnut ”uudistuksesta”, sillä se alentaa yleisen asumistuen kustannuksia ja saattaa parantaa työttömyyslukuja.

Suomen ylioppilaskuntien liiton mukaan pieniä tai olemattomia palkkatuloja saavien opiskelijoiden asumisen tuki heikkenee usein huomattavasti, jopa noin 100 eurolla kuukaudessa.

Toimi rauhan puolesta

Yhdysvaltojen Japaniin pudottamista atomipommeista on elokuun alussa kulunut 80 vuotta. Nykymediassa niiden pudottaminen on ilmoitusasia. Pommien aiheuttamasta inhimillisestä kärsimyksestä ja valtavasta materiaalisesta tuhosta ei juuri puhuta tai kirjoiteta.

Nykyisessä vihollisuuksien maailmassa olisi kuitenkin syytä valistaa ihmisiä. Ydinsodan mahdollisuus kun ei ole leikin asia. Ydinsota voi syttyä erehdyksestä tai teknisestä viasta johtuen. Tai mikä pahinta, suursodan eskalaation viimeisenä vaiheena.

Rauhan puolesta tehtävä työ on meidän kaikkien yhteinen asia. Militarismin ja sodan vastustaminen kuuluu myös kouluihin. Siksi kouluissa on aloitettava uudelleen rauhankasvatus.

Rauhanjärjestöjen taloudet ja käytännön toiminta on jatkossa turvattava kansanjoukkojen tuella. Hallituksilta kerjättävät avustukset hiljentävät vastarinnan.

Pakina, Rauno Lintunen

Työkansan Sanomat 5/2025