Ktp:n kesäleiri on mahdollisuus tutustua, opiskella ja syventää ymmärrystä marxismi-leninismin teoriasta

Kommunistinen Työväenpuolue järjesti tänä vuonna kesäleirin 21–27.7. Kesäleiri on erityisesti nuorille tarkoitettu tapahtuma, jossa voi tutustua ja viettää aikaa tovereiden kanssa, osallistua puolueen toimintaan ja kuulla luentoja ajankohtaisista ja tärkeistä aiheista.

Kesäleiri on tärkeä osa puolueen toimintaa, sillä se, opintotoiminnan lisäksi, on nuorten omaa, itse järjestämää toimintaa. Yhdessä vietetty aika, työ ja opiskelu syventää toverillisuutta puolueessa. Vapaamuotoisuus auttaa tutustumaan paremmin tovereihin.

Kesäleiri on monelle ensimmäinen puolueen tilaisuus, johon osallistuu. Leirille ovat tervetulleita kaikki omasta teoreettisesta tasosta riippumatta. Kokeneemmat toverit ovat aina valmiita auttamaan uudempia.

Leiri on tärkeä myös puolueen ideologian ja aatteen kehittämisen väline. Toverien on mahdollista jakaa tietoa omista osaamisen aloistaan, joista muut puolueen jäsenet eivät ehkä ole tietoisia. Tänä vuonna kuulimme luennoilla mm. ilmastoliikkeestä, Kiinan vallankumouksesta, LGBT-liikkeen historiasta ja Leninin imperialismin teoriasta.

Luento formaattina mahdollistaa pidemmän, kokonaisen tutkimuksen esittämisen, jota esim. lehdessä olisi vaikea julkaista. Luentoon mahtuu paljon enemmän taustatietoa, lähteitä ja näkökulmia kuin tavalliseen artikkeliin.

Se, että meillä useat toverit osaavat kirjoittaa luentoja ja tehdä pitkäjänteistä tutkimustyötä teoreettisista aiheista, on tärkeää myös sen tavoitteemme kannalta, että puolueemme julkaisisi jonain päivänä omaa opintomateriaalia.

Luennoista käydään keskusteluja, joissa esiin nousevat ajatukset ovat tärkeitä puolueen aatteelliselle linjalle. Keskustelu ja toverillinen väittely lisäävät ymmärrystämme ja auttavat kehittämään itseämme. Kesäleirillä käytyjen keskustelujen pohjalta ollaan muun muassa tehty ehdotuksia puolueen periaate- ja muihin ohjelmiin. Tänäkin vuonna kesäleirillä keskustelitiin ja selvitettiin aiheita, joista puolueella ei vielä ole selkeää kantaa.

Leiri on kansainvälinen, vaikka suurin osa osallistujista on suomalaisia puolueen jäseniä tai puolueesta kiinnostuneita.

Kommunistisilla puolueilla on tapana lähettää toistensa kesäleireille delegaatteja tutustumaan tilanteeseen sekä esittelemään oman puolueensa toimintaa. Tänä vuonna leirillä vieraili toverit Ruotsin SKP:stä (etänä), Saksan KP:stä, sekä Venäjän RKSM(B):stä.

Suuri kiitos kaikille osallistujille ja luennoitsijoille. He mahdollistivat leirin järjestämisen, ja tekevät siitä mukavan kokemuksen kaikille!

Sanni Riihiaho

Työkansan Sanomat 5/2025