Opiskelijoiden toimeentulottomuus

Suomessa opiskelijat eivät tule toimeen, kertoo Kelan tutkimus. Tutkimuksen mukaan pelkkä opintotuki täyttää vain alle 20 % kohtuulliseen elämiseen vaadittavasta budjetista. Loppu budjetista tulee täyttää lainalla taikka työllä. Kuitenkin opiskelukuukausina työnteko opiskelun ohella on hyvin raskasta ja kuormittavaa, kokopäiväisen opiskelun ohella pitäisi tehdä vielä osaaikaista työtä.

Kesäaika on opiskelijoille vielä haastavampaa. Kesällä opiskelijan täytyy päästä töihin, tai opiskella mahdollisia kesäkursseja ja siten käyttää rajattuja opintotukikuukausia. Korkeakouluopintoihin saa jokaista tavoiteaikaan sisältyvää lukuvuotta (12 kk) kohden 9 opintotukikuukautta. Tavoiteajan perusteella laskettuun tukikuukausien määrään saa lisäksi kolme ”ylimääräistä” opintotukikuukautta. Kolmen vuoden kandidaattitutkinnon kohdalla tämä tarkoittaa, että opiskelija voi saada opintotukea yhtenä kesänä, kunhan vain suorittaa opintoja myös kesällä, muina kesinä toimeentulo on saatava muualta.

Yleisesti kesällä opiskelijat siis tekevät töitä. Töitä tehdään kesän toimeentulon turvaamiseen ja opiskelukuukausien toimeentulonbudjetin täyttämiseen, sillä opintotuki ei yksin ole riittävä. Maailman taloudellisen tilan takia työttömyys on ollut nousussa ja avointen työpaikkojen määrä on ollut laskussa. Duunitorin tilastojen mukaan kesätöiden määrä on laskenut jopa nopeammin kuin vakituisten työpaikkojen määrä. Kesätyöpaikkojen kysyntä ei myös‐kään ole laskenut, vaan päinvastoin, Duunitorissa julkaistut kesätyöilmoitukset keräsivät noin 11 % enemmän lukukertoja kuin edellisvuona vaikka kesätyöilmoituksia oli noin 26 % vähemmän kuin viime vuonna.

Kaikille opiskelijoille ei löydy kesätyötä. Erityisesti opiskelijapainotteisissa kaupungeissa opiskelijat saattavat joutua olemaan kesän ilman töitä. Saapuva kesä tulee olemaan opiskelijoille rankka, ilman mitään tukia ja ilman töitä opiskelijoiden täytyy elää lainalla tai muilla järjestelyillä. Jos kesäksi ei saa töitä, eikä voi käyttää kesällä opintotukikuukausia, kela edellyttää opintolainan hakemista ja nostamista ennen toimeentulotuen saamista. Vasta kaiken lainan nostettuaan voi opiskelija saada toimeentulotukea. Opiskelijoita pusketaan täyttämään nykyisyyden toimeentulo tulevaisuuden toimeentulolla.

Työpaikkojen väheneminen on merkki kapitalismin kriisistä, maailman markkinat ovat ylikuormittuneet tuotteiden määrästä, eikä uuden tauottaminen, saatikaan tuotannon kasvattaminen, ole taloudellisesti kannattavaa. Kapitalismin kriisit ovat järjettömiä, kapitaOpiskelijoiden toimeentulottomuus lismissa ongelmana on ihmisille välttämättömien hyödykkeiden paljous, ei niiden vähyys. Kriisistä selvitään, kun tuotettujen hyödykkeiden varastot on käytetty loppuun, kun tuotantovälineitä on tuhottu tarpeeksi, jottei markkina ole enää ylikuormittunut. Tämä konflikti ottaa suurimmassa mittakaavassa muotonsa sotana, sotana kilpailevien kapitalististen valtioiden välillä, kilpailusta markkinoiden, tuotantovälineiden ja raaka-aineiden hallinnasta.

Opiskelijat, jotka sisältävät suuria määriä työväenluokan edustajia kokevat osansa kapitalismin kriisin synnystä, toimeentulo on turvatonta ja tulevaisuus epävakaa. Opiskelijoiden kuten muunkin työväenluokan tulevaisuus johtaa luokkataistelun tielle, vastaan järjestelmää joka sortaa heitä, vastaan järjestelmää, joka seisoo ihmiskunnan kehityksen tiellä.

(TKS/Lasse Rajala)