Tuomitsemme Yhdysvaltojen hyökkäyksen Venezuelaa vastaan

Yhdysvaltojen hyökkäys tapahtui kuukausien mittaisten sotilasoperaatioiden jälkeen Venezuelan aluevesillä. Tuolloin 80 venezuelalaista kansalaista murhattiin ja Kuubaan matkalla ollut öljytankkeri kaapattiin.

Lauantaina 3. tammikuuta tehty suora hyökkäys on linjassa Yhdysvaltojen imperialististen intressien kanssa, jotka pitävät Latinalaista Amerikkaa Yhdysvaltojen ”takapihana”. Yhdysvaltojen hallinto on äskettäin uudistanut ja päivittänyt ns. Monroe-opin viimeisimmässä kansallisessa turvallisuusstrategiassa.

Yhdysvallat on julkisesti ilmoittanut aikovansa tehostaa Venezuelan öljy- ja muiden mineraalivarantojen hyödyntämistä. Tätä tarkoitusta varten se on nostanut äskettäisen Nobelin rauhanpalkinnon saajan mahdollisen uuden hallituksen johtajaksi oikeistolaisen Machadon osana hallinnonvaihdosta.

Machadon oppositio edustaa jatkuvaa ja tehostettua hyökkäystä venezuelalaisten elinoloja vastaan Yhdysvaltojen ja osan venezuelalaisen pääoman etujen mukaisesti. Tämä politiikka on yhdenmukaista Yhdysvaltojen monien yritysten kanssa vaihtaa hallintoa Venezuelassa ja Latinalaisessa Amerikassa kokonaisuudessaan.

Hyökkäyksen syiksi on kerrottu ”pidätys huumeterrorismista” ja ulkomaisen valtion presidentin syyttäminen Yhdysvalloissa, mikä on räikeä ihmisoikeusrikkomus ja ohut verho Yhdysvaltojen tavoitteiden peittämiseksi Venezuelassa ja Karibian alueella.

Vaikka emme tue porvarillista Maduron hallitusta tai puolusta sen politiikkaa, tuomitsemme jyrkästi Yhdysvaltojen hyökkäyksen Venezuelaa vastaan. Ainoastaan Venezuelan kansalla on oikeus päättää omasta tulevaisuudestaan.

Vahvistamme sitoutumisemme solidaarisuuteen Venezuelan kansan ja erityisesti Venezuelan Kommunistisen puolueen kanssa. Vahvistamme myös kommunististen ja työväenpuolueiden äskettäisessä yhteisessä julkilausumassa esitetyn arvion tilanteesta.

Eläköön proletaarinen internationalismi!

Kommunistinen työväenpuolue, poliittinen toimikunta

3. tammikuuta 2026