Alas imperialistinen asevarustelu ja kansan olojen kurjistaminen!

Orpon hallitus jatkaa kansan olojen kurjistamista, eikä loppua näy. Hallitus ajaa ainoastaan suomalaisen kapitalismin ja imperialismin etua, ei kansan etua. Ei myöskään ole merkitystä ovatko vallassa sosialidemokraatit tai joku muu eduskunnan puolueista, jotka kaikki toteuttavat kapitalistista politiikkaa

Kurjistuspolitiikan ja asevarustelun voimistaminen ovat vahvoja ilmauksia kapitalismin kriisistä. Voittojen tavoittelun takia kapitalistiset saalistajat, suuryhtiöt, finanssiryhmät ja imperialistiset blokit kuten EU ja Nato, pyrkivät painamaan palkkoja ja elintasoa alas ja varustautuvat sotaan maailman uudelleenjaosta.



Orpon hallitus ilmoitti syyskuun alussa uusista miljardin euron leikkauksista, jotka koskevat erityisesti asumista, työttömyysturvaa ja Kela-korvauksia. Hallitus on toimikautensa aikana leikannut sosiaalipalveluista, terveydestä ja koulutuksesta 10 miljardia. Se ei ole pienentänyt valtion velkaantumista, vaan rahat ovat menneet asehankintoihin.



Sotilasmenot olivat 2023 4,4 miljardia ja ovat nyt 6,5 miljardia. Vuoteen 2030 mennessä ne on suunniteltu nostettaviksi yli 10 miljardiin, ja todellisuudessa varmasti korkeammaksikin.

Työttömiä on nyt laajan työttömyyden luvuilla noin 500 000. Pitkäaikaistyöttömiä ennätykselliset 128 800.

Porvarillisen median ja poliitikkojen valehdellessa, että kaikki menee hyvin, Suomen tilanne huononee vuosi vuodelta. Se osoittaa työtätekevien ja kapitalistien etujen vastakkaisuuden.

Me kommunistit sanomme, että eduskuntapuolueet eivät auta. Ratkaisu ongelmiin ei ole sosialidemokraattien tai muidenkaan porvarien palauttaminen hallitukseen, vaan kansan oma taistelu etujensa puolesta, taistelu kurjistamista ja imperialistista sotavalmistelua vastaan, ja lopulta koko kapitalismin kaataminen ja todellinen työtätekevän kansan vallan pystyttäminen.

Asevarustelu ja imperialistinen sotavalmistelu seis!

Alas kansan oloja kurjistava kapitalistinen järjestelmä!

Kommunistinen Työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta

Keskusneuvosto, 20.9.2025