Julkilausuma rauhan puolesta – olemme kansojen oikeuksien ja etujen puolella

Taistelemme rauhan puolesta, joka on todellista kansojen rauhaa ja jolloin kaikki kansat elävät sovussa ja veljeydessä. Olemme historian oikealla puolella, niiden voimien rinnalla, jotka taistelevat kansojen oikeuksien ja etujen puolesta, rauhan puolesta, sotia synnyttävää imperialismia vastaan.

Sodat, etenkin maailmansodat, ovat aiheuttaneet kansoille määrättömän suuret tuhot ja kärsimykset.

Toisen maailmansodan jälkeen Euroopan kansat saivat nauttia rauhasta sosialistisen Neuvostoliiton olemassaolon takia. Silti tuona aikana Yhdysvaltojen imperialistit kohdistivat muualla hyökkäyksiä maan muassa Koreaan ja Vietnamiin, missä työläiset kävivät suuria taisteluja rauhan ja sosialismin puolesta.

Kun fasistinen hirviö murskattiin toisessa maailmansodassa, raskaimman taakan siitä kantoi suuri sosialistinen valtio Neuvostoliitto. Se antoi kansoille myös olemassaolonsa vuosikymmeninä takeet rauhan jatkumisesta.

Sota ei synny tyhjästä, se ei ole joidenkin ihmisten ja johtajien kehittämä pahojen ajatusten tuotos. Sota on kapitalistisen järjestelmän lainalaisuus. Kun taloudellinen kilpailu ja kriisi kärjistyvät, joutuvat umpikujaan, johtaa se väistämättä sotilaalliseen kilpailuun ja sotaan, missä vuodatetaan kansojen verta.

Kansojen todellinen vihollinen ja uhka kansojen rauhalle on pääoman ohjaama mädäntynyt riistojärjestelmä ja sen poliittiset palvelijat. He haluavat saada kansalaiset puolustamaan ns. kansallisia etuja, kansallista yhtenäisyyttä, joka todellisuudessa tarkoittaa pääoman, ei kansan etujen ajamista, vaan riistäjien etujen ja voittojen puolustamista. Sitä käytetään myös oikeuttamaan osallistuminen imperialistisiin sotiin, jotka asettavat kansat suureen vaaraan.

Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen konflikti kapitalistisen järjestelmän herruudesta, tullit ja kauppakiistat, markkinoiden ja vaurautta tuottavien lähteiden hallinta sekä maailman varojen uudelleenjako palvelevat plutokratian etuja kansan vahingoksi.

Tuomitsemme Yhdysvaltojen, EU:n ja sotilasliitto Naton, eli yhdistyneen lännen ja Venäjän välisen imperialistisen sodan Ukrainassa. Se on johtanut kahden kansan mittaamattomiin kärsimyksiin, kansojen, jotka elivät vuosikymmeniä veljinä ja rauhan olosuhteissa.

Ilmaisemme täyden solidaarisuutemme palestiinalaisten sankarilliselle taistelulle heidän vaatiessaan omaa kotimaataan, yhtä yhtenäistä Palestiinaan valtiota. Vaadimme Israelin murhanhimoista valtiota lopettamaan Palestiinan miehitys ja kansanmurha, joita se tekee Yhdysvaltojen ja liittolaisiensa tuella. Seisomme Libanonin, Syyrian ja kaikkien Lähi-idän kansojen rinnalla.

Meidän ei tule viljellä illuusiota Trumpin valheellisista, muka rauhansopimuksista, neuvotteluista Putinin, Zelenskyin ja EU:n kanssa siitä, miten maailman monopolit jakavat ja saavat osansa sodan ryöstösaaliista, harvinaisista maametalleista, raaka-aineista ja strategisesti tärkeistä alueista.

Imperialistinen rauha valmistelee aina uusia sotilaallisia konflikteja.

Vahvistamme rintamaa Natoa vastaan. Sen historia on kirjoitettu imperialististen sotien ja interventioiden mustilla väreillä. Se ei ole koskaan ollut eikä voi olla rauhan takaaja. Se on euroatlanttisen imperialismin aseellinen käsi, joka on käynnistänyt uusia rikollisia suunnitelmia, vaatien jäsenvaltioiltaan yhä suurempia maksuja.

Vahvistamme kamppailua EU:ta, eurooppalaista imperialistista unionia vastaan, joka määrittää strategiansa monopolien, eikä kansan, etujen pohjalta.

Kilpailussa Kiinan, Venäjän ja Yhdysvaltojen kanssa EU edistää sotataloutta osoittamalla yli 800 miljardia euroa työntekijöiden raadannasta sotateollisuuteen ja sotainvestointeihin. Tämä politiikka tarkoittaa kansanvastaisen hyökkäyksen voimistamista entisestään varastamalla jopa kansan säästöt, vakuutusrahastojen varat.

Työväenluokan vapaus ei ole sitä, mitä porvarillinen rauha saa aikaan, se, jonka nimissä työtätekevät alistetaan voittoja tavoittelevien kapitalistien käskyvaltaan ja työläisten työn tulokset riistetään suurten monopolien hyväksi.

Rauhaksi kutsumansa sopimus, johon imperialistit pyrkivät, vahvistaa kapitalismin jatkuvuuden, joka tuo aina uusia kriisejä ja sotia. Vapaus, josta he puhuvat, on heidän luokkansa vapautta, oman luokkamme vapauden kustannuksella, jota he sortavat ja riistävät.

Rauha, jonka puolesta me taistelemme, on todellista kansojen rauhaa, joka poistaa sodat ja jolloin kansat elävät sovussa ja veljeydessä. Se on pientenkin kansojen todellista vapautta ja riippumattomuutta.

Haluamme rauhaa, joka poistaa työläisten hyväksikäytön, josta harvainvalta saa voittonsa. Haluamme rauhaa, jossa maan vauraus ja valta on työläisten käsissä. Se on tasa-arvoa kaikkien ihmisten välillä, oikeudenmukaisuutta, vapautusta myös kaikesta ulkomaisesta poliittisesta ja taloudellisesta ohjauksesta.

Todellinen rauha ei ole ei pelkkää aseiden hiljentämistä. Todellinen rauha vaatii vallan rakenteiden kyseenalaistamista, sotia tuovan järjestelmän hiljentämistä, kaatamista ja uuden yhteiskuntajärjestelmän, sosialismin rakentamista, ilman kriisejä ja sotia.

Kommunistinen Työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta

26. edustajakokous 25.5.2025