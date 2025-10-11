Kommunististen ja työväenpuolueiden yhteinen julkilausuma

Pysäytä Yhdysvaltojen sotilaallinen uhka Venezuelaa vastaan

Me allekirjoittaneet kommunistiset- ja työväenpuolueet tuomitsemme Yhdysvaltojen sotilasjoukkojen nykyisen sijoittamisen Karibialle uhkaamaan Trumpin hallinnon käskystä Venezuelaa huumekaupan torjunnan verukkeella.

Yhdysvaltojen imperialismi ja sen eurooppalaiset liittolaiset ovat historiallisesti käyttäneet poliittisena julkisivuna muun muassa oletettua ”taistelua terrorismia, huumekauppaa, joukkotuhoaseiden läsnäoloa vastaan sekä ihmisoikeuksien ja demokratian puolustamista” hyökätäkseen ja puuttuakseen asioihin maailman eri maissa.

Yhdysvaltojen sotilaallisen hyökkäyksen uhka Venezuelaa vastaan osoittaa jälleen kerran Yhdysvaltojen imperialistisen vallan interventionistisen luonteen, joka on historiallisesti pitänyt Latinalaista Amerikkaa takapihanaan.

Tämän se on osoittanut viimeisten 200 vuoden aikana, toteuttaen hyökkäyksiä, interventioita sekä suoria ja epäsuoria sotilaallisia hyökkäyksiä (Guatemala, Kuuba, Dominikaaninen tasavalta, Panama, Grenada, Haiti, Honduras, El Salvador).

Se on takonut salaliittoja demokratian vastaisten ja Yhdysvaltoja tukevien diktatuurien pystyttämiseksi (Chile, Argentiina, Brasilia, Uruguay, Paraguay).

Se on ottanut käyttöön rikollisia suunnitelmia kansojen kamppailuja vastaan (operaatio Condor ja operaatio Kolumbia) ja se on asettanut laittomia taloussaartoja ja muita saartoja useille kansakunnille, joista vertauskuvallisin on Kuuban vastainen rikollinen saarto.

Yhdysvallat, joka on innokas käyttämään täyttä taloudellista, poliittista ja sotilaallista valta-asemaa alueella, on myös perustanut lähes 80 sotilastukikohtaa ja erillisaluetta Latinalaiseen Amerikkaan ja Karibialle.

Lisäksi se aktivoi uudelleen vuonna 2008 Yhdysvaltojen laivaston neljännen laivaston lisätäkseen merisotilaallista valta-asemaansa Keski-Amerikassa, Karibialla ja Etelä-Amerikassa.

Tällä Yhdysvaltojen imperialismin uudella sotaa lietsovalla kärjistymisellä Karibian alueella on selkeä tarkoitus saada Yhdysvaltojen monopolien edut voittamaan niiden kilpailussa kilpailevien valtojen pääoman ja etujen kanssa.

Tässä se painostaa Nicolás Maduron hallitusta niin, että se jatkaisi suurempien etuoikeuksien ja oikeuksien myöntämistä Yhdysvaltojen monopolipääomalle, tai jopa saavuttaisi Venezuelan hallinnon täydellisen murtumisen ja oikeisto-opposition nousun valtaan monopolipääoman etujen uskollisena kannattajana.

Lisäksi se aiheuttaisi valtavaa epävakautta ja väkivaltaisen vaikutuksen koko Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueelle.

Tässä mielessä tuomitsemme voimakkaasti tämän imperialismin vaarallisen interventionistisen kärjistymisen, jonka tavoitteena on entisestään pahentaa olosuhteita demokraattisten vapauksien ja ihmisoikeuksien tasolla sekä Venezuelan kansan elämänlaadun heikkenemistä.

Imperialistinen väliintulo, joka ilmenee nykyisessä sotilaallisessa sijoittamisessa tai rikosoikeudellisten taloudellisten pakotteiden jatkuvuudessa, pahentaa Venezuelan kapitalistista kriisiä ja lisää Venezuelan työväestön kärsimyksiä.

Tuemme Venezuelan työväenluokan ja työväenkansojen kamppailua demokraattisten vapauksien, kansan poliittisten, sosiaalisten ja taloudellisten oikeuksien palauttamiseksi, sorron lopettamiseksi ja työläisten sekä poliittisten ja yhteiskunnallisten aktivistien vapauttamiseksi, jotka on epäoikeudenmukaisesti pidätetty heidän taisteltuaan oikeuksiensa puolesta tai vaadittuaan perustuslain kunnioittamista.

Venezuelan valtion instituutioihin kuuluvien järjestöjen poliittiset oikeudet on palautettava, kuten Venezuelan laillisen kommunistisen puolueen, sen militanttiuden ja XVI:n kongressissa valitun keskuskomitean tapauksessa, jotka ovat aina imperialismin vastaisen taistelun eturivissä.

Ilmaisemme täyden solidaarisuutemme kommunistisen puolueen keskuskomitealle. Kehotamme myös Venezuelan hallitusta kunnioittamaan ja palauttamaan nämä edellä mainitut poliittiset oikeudet.

Ilmaisemme solidaarisuutemme työväenluokalle ja Venezuelan kansalle ja vahvistamme, että tie ulos Venezuelan sosiaalisesta, taloudellisesta ja poliittisesta kriisistä on Venezuelan työväenluokan ja työväenkansojen käsissä, ei missään kansallisen porvariston blokissa tai maailman kapitalistisen järjestelmän sisällä.

Vastustamme uutta imperialistista uudelleenjakoa ja kansojen uhraamista pääoman etujen hyväksi.

Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

Kymmenet kommunistiset- ja työväenpuolueet ja muut järjestöt ovat allekirjoittaneet syyskuussa tämän yhteisen julkilausuman.

Julkilausuman yksi allekirjoittajista Kommunistinen Työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta (Suomi).