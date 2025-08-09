Ydinasekilpa kiihtyy – valvonta heikentyy

Tukholman kansainvälinen rauhantutkimuslaitos (SIPRI) julkaisi kesäkuun puolivälissä vuosittaisen arvionsa asevarustelusta, aseidenriisunnasta ja kansainvälisestä turvallisuudesta.

SIPRIn 2025-vuosikirjan keskeiset havainnot ovat, että vaarallinen uusi ydinasevarustelukilpa on syntymässä aikana, jolloin asevalvontajärjestelmät ovat heikentyneet tai ne on purettu kokonaan.

Lähes kaikki yhdeksästä ydinasevaltiosta – Yhdysvallat, Venäjä, Iso-Britannia, Ranska, Kiina, Intia, Pakistan, Korean demokraattinen kansantasavalta ja Israel – jatkoivat viime vuonna ydinaseiden modernisointiohjelmia päivittämällä olemassa olevia aseita ja lisäämällä uudempia versioita.

Tammikuussa 2025 maailmanlaajuisesti arvioiduista 12 241 taistelukärjestä noin 9 614 oli sotilasvarastoissa mahdollista käyttöä varten. Arviolta 3 912 näistä taistelukärjistä oli käytössä ohjuksissa ja lentokoneissa, ja loput olivat keskusvarastoissa.

Noin 2 100 käytössä olleesta taistelukärjestä oli korkeassa operatiivisessa valmiustilassa. Lähes kaikki nämä taistelukärjet kuuluivat Yhdysvalloille tai Venäjälle.

Kylmän sodan päättymisen jälkeen Yhdysvaltojen ja Venäjän asteittainen käytöstä poistettujen ydinkärkien purkaminen on yleensä ylittänyt uusien ydinkärkien käyttöönoton, mikä on johtanut ydinaseiden maailmanlaajuisen varaston vuosittaiseen vähenemiseen.

Nyt vähentymisen odotetaan kääntyvän tulevina vuosina kasvuksi, sillä purkamisen vauhti hidastuu ja uusien ydinaseiden käyttöönotto kiihtyy.

Kylmän sodan päättymisestä lähtien kestänyt maailman ydinaseiden määrän vähenemisen aikakausi on päättymässä.

Työkansan Sanomat 5/2025