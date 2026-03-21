Kummallista puhetta

Ylen A-studiossa kuultiin tiistaina 3. maaliskuuta kummia. Asiantuntijana paikalle kutsuttu kansainvälisen politiikan emeritusprofessori Martti Koskenniemi sanoi, että YK:n peruskirjan ja kansainvälisen oikeuden rikkominen voi olla oikeutettua?

Jos tällainen laittomuus hyväksytään valtioiden väliseksi toimintamalliksi, ovat kohta maailman kaikki yli 190 valtiota sodassa keskenään.

Koskenniemi otti tulkinnassaan malliksi Jugoslavian hajotussodat ja sotilasliitto Naton pommitukset vuonna 1999 Serbiassa. Ne olivat kaikkien kansainvälisen oikeuden normien rikkomista, mutta hänen mukaansa ”ennakoivaa oikeutta”.

Luulisi Koskenniemien ymmärtävän, että Serbian pommittaminen oli maan hajottamisen loppuun viemistä. Siinä tuloksena oli mm. Kosovon laiton perustaminen ja Yhdysvaltojen suuren sotilastukikodan Camp Bondsteelin perustaminen sinne.

Koskenniemen mukaan kansainvälisen oikeuden ja YK:n peruskirjan rikkominen on joskus oikeutettua moraalisista syistä. Tästä syystä Yhdysvaltojen ja Israelin hyökkäyssota Iranissa on oikeutettua, mutta Iranin puolustussota ei.

Moraalinen ottaminen hyökkäyssodan perusteluksi on mahdollisimman kaukaa haettua ”ennakoivaa oikeutta”. Onhan sota jo itsessään täysin moraalitonta. Tapetaan mahdollisimman paljon ihmisiä ja tuhotaan valtava määrä rakennuksia ja muuta infraa.

”Ennakoivan oikeuden” ja ”ennaltaehkäisevän iskun” hyväksyminen valtioiden välisten riitojen ratkaisemiseksi merkitsee kansainvälisen oikeuden ja YK:n peruskirjan hylkäämistä, ja niiden tilalle viidakon lakeja.

Jos tällainen uusi tulkinta hyväksytään, se avaa myös Venäjälle hyvät perusteet Ukrainan erikoissotilasoperaation jatkamiselle.

Venäjän tavoitteena kun on vapauttaa Itä-Ukrainan venäjänkielinen väestö ja Donbassin kansantasavallat. Samalla Venäjä karkottaa uusfasistiset azovilaiset ja muut äärioikeiston joukot Ukrainan jäljelle jäävien rajojen sisäpuolelle.

Venäjälle asetettujen pakotteiden ja energian tuonnin kieltämiseltä katoaisi myös pohja. Venäjän ”ennaltaehkäisevä operaatio” ja ”ennakoivan oikeuden” käyttö ovat uuden tulkinnan mukaan hyväksyttäviä.

Niin tai näin. Maailman työläiset ja kaikki muutkin ihmiset kärsivät sodasta. Siksi on toistettava: rauha on aina parempi sotaa.

Pakina/Rauno Lintunen

Työkansan Sanomat 2/2026