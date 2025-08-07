Muistamme vallankumouksellista Engelsiä



Friedrich Engels, Marxin maanmies ja ystävä, kuoli 5. elokuuta 1895. Hänen merkitystään liikkeemme historiassa on vaikea yliarvioida.

Engels oli Marxin yhteistyökumppani ja tuki tätä taloudellisesti vaikeina pakolaisvuosina. Hän jatkoi Marxin viimeisen teoksen Pääoman työstämistä toimittamalla Marxin keskeneräiset käsikirjoitukset kahdeksi viimeiseksi osaksi.

Alkuvaiheessa näiden kahden vallankumouksellisen keskeisenä tehtävänä oli kehittää kokonaisvaltainen filosofia-, talous- ja sosialismijärjestelmä, jota työväenluokka voisi käyttää taistelussaan teoreettisena aseena. Tästä varhaisesta vaiheesta syntyivät teokset kuten Saksalainen ideologia, Englannin työväenluokan tila ja Kommunistinen manifesti.

Engels ei kuitenkaan ollut Marxille vain taistelutoveri, vaan myös itsessään teoreettinen raskaansarjan edustaja. Marxin kuoleman jälkeen hänen tehtäväkseen jäi puolustaa heidän teoriaansa, historiallista materialismia, ylijäämäarvon teoriaa ja siitä seuraavan luokkataistelun välttämättömyyttä sen loogiseen päätökseen, sosialismiin ja kommunismiin.

Engels teki tämän loistavissa ja helppolukuisissa teoksissa, kuten Feuerbach ja klassisen saksalaisen filosofian loppu, Sosialismi: utopistinen ja tieteellinen, Perheen, yksityisomaisuuden ja valtion alkuperä sekä Anti-Duhring.

Nykyään Engelsiä pidetään yhtenä marxismin-leninismin teorian tärkeimmistä vaikuttajista. Hän kuuluu niiden muiden suurten joukkoon, jotka ovat jääneet ikuisesti elämään työväenluokan teoriaan, käytännön liikkeeseen ja ihmiskunnan historiaan tekemänsä työn ansiosta.

Marxin ja Engelsin työ antoi Leninille ja muille bolševikeille perustan, jolle he pystyivät rakentamaan historian ensimmäisen työväenluokan valtion, Neuvostoliiton, joka on edelleen – tähän päivään saakka – ihmiskunnan suurin saavutus.

Marxin, Engelsin, Leninin ja Stalinin työn ansiosta me, heidän jälkeläisensä, voimme katsoa optimistisesti kohti uhkaavia pilviä ja horisonttia varmoina siitä, että niiden takana on ihmiskunnan tulevaisuus.

Tämä tulevaisuus voidaan saavuttaa vain taistelemalla, ja me kutsumme kaikki, jotka haluavat nähdä valoisamman huomisen – ilman kapitalismin pahuutta – liittymään taisteluumme, opiskelemaan maailmankuvaamme klassikoita ja liittymään kommunistiseen puolueeseen.



Eläköön Engels ja hänen työnsä!

Työkansan Sanomat 5/2025