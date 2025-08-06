Yhdysvallat käytti elokuussa vuonna 1945 Japanissa uusia ydinaseitaan Hiroshiman ja Nagasakin kaupunkien tuhoamiseksi. Hirmuteot tapahtuivat 80 vuotta sitten toisen maailmansodan loppuvaiheessa.

Sota olisi loppunut ilman näitä hirvittäviä pommejakin. Niiden pääasiallisin tarkoitus olikin poliittinen ja suunnattu Neuvostoliittoa vastaan. Osalla liittoutuneiden maiden johtajista kun oli vihamielinen suhde Neuvostomaahan.

Englannin pääministeri Winston Churchillin vihamielisyys ilmeni toisen maailmansodan aikana. Hän toi esille sosialismin vastaista kantaansa jo aikaisemmin, heti Venäjän Lokakuun vallankumouksen voiton jälkeen. Bolsevismi pitää ”kuristaa kehtoonsa”, Churchill julisti.

Samoin Yhdysvaltojen politiikan päälinjaksi muodostui kaikkialla maailmassa sosialismin ja kommunismin vastustaminen. Linjan vetäjinä olivat toisen maailmansodan jälkeen mm. presidentiksi noussut Harry S. Truman ja ulkoministeri John Fosten Dulles, jotka aloittivat maassa kommunistivainot.

Maailmaa järkytti kommunistivainojen aikana Rosenbergin pariskunnan teloitus, vaikka heidän syyttömyytensä todistettiin moneen kertaan.

Yhdysvallat otti ensimmäisenä käyttöön ydinaseet. Neuvostoliittolainen marsalkka Zukov totesi, että ydinpommien käyttö vuonna 1945 elokuun 6. päivänä Hiroshimassa ja 9. päivänä Nagasakissa ei ollut sodan lopettamisen kannalta tarpeellista. Japanin sotavoimat olivat tuolloin jo kaikkialla lyöty.

Ydinpommit kuitenkin pudotettiin ja ne aiheuttivat valtavasti kuolemaa ja tuhoa. Hiroshiman pommi aiheutti vuoden 1945 loppuun mennessä 140 000 ihmisen kuoleman. Nagasakin pommi surmasi vastaavana aikana 100 000 ihmistä.

On syytä muistaa Hiroshiman ja Nagasakin atomipommien tuhot. Sellainen järjettömyys ei saa koskaan toistua.

Niin kauan kun on imperialismia, rauha ei ole pysyvä olotila. Vaikka Varsovan liittoa ei enää ole, jatkaa Yhdysvaltojen johtama sotilasliitto Nato vastakkainasettelua ja laajentumistaan. On toimittava sotaa vastaan.

TKS / Olli Krannila