Rauha on aina parempi sotaa

Sodat ovat suurin uhka maailman työväenluokalle ja kaikille kansoille. Niiden valmistelu ja valtavat asemenot rahoitetaan nykyisin leikkaamalla sosiaalisia tukia, terveydenhuoltoa ja koulutusta. Siksi rauhasta on puhuttava aina, joka päivä.

Yksi kauheimmasta sotien massamurhasta tehtiin 80 vuotta sitten 6. elokuuta 1945, kun Yhdysvallat pudotti atomipommin Hiroshiman kaupunkiin Japanissa. Sekään ei vielä riittänyt, sillä toinen atomipommi pudotettiin kolme päivää myöhemmin Nagasakiin.

Yhdysvaltojen atomipommien uhrien määrä oli heti satojatuhansia. Ajan myötä uhriluku kasvoi joka vuosi tuhansilla. Kuolemien yleisin syy on ollut erilaiset syöpäsairaudet.

Vuoden 1945 elokuun kauheudet on kuitenkin haudattu historiaan, sillä nykyisillä yhdeksällä ydinasevaltioilla on yhteensä 12 500 ydinpommia. Niistä yli 9 000 on lähes käyttövalmiina. Seitsemän ydinasevaltioista sotii parhaillaan tai on välillisesti mukana sodissa.

Ydinaseiden käytöstä on viime vuosina puhuttu ja kirjoitettu paljon. Porvarimedia on jopa mässäillyt Euroopan kartoilla, joissa piirrosten avulla näytetään, kuinka nopeasti Venäjä tuhoaisi läntisiä pääkaupunkeja.

Porvarimedian temput ovat tietenkin propagandaa. Samaa, mutta todellisempaa, on Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin uhittelu siirtää maan kaksi ydinsukellusvenettä ”sopivaan paikkaan” lähelle Venäjää.

Trumpin uhittelu on osa vaarallista propagandapeliä, joka voi johtaa ennalta arvaamattomiin seurauksiin.

Suomi on sotilasliitto Naton jäsenmaana mukana sen sotavalmisteluissa ja ydinasesuunnitelmissa. Nato harjoittelee joka vuosi ydinaseiden käyttöä, ja Suomi on ollut jo mukana ”seuraajamaana”. Jos pahin mahdollinen tapahtuu, ovat Suomi valtiona ja sen kansa mennyttä.

Työkansan Sanomien tässä numerossa käsitellään laajasti sotavalmisteluja ja sotien seurauksia. Kannattaa lukea.

Annetaan rauhalle mahdollisuus toteutua.

Pääkirjoitus 3.8.2025

Työkansan Sanomat 5/2025