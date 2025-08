Suomi on osallinen palestiinalaisten kansanmurhaan ja Gazan kaistan tuhoamiseen

YK:n päämajassa New Yorkissa Yhdysvalloissa 29. heinäkuuta avatusta kolmepäiväisestä Palestiinan valtion perustamista käsittelevästä konferenssista on tullut viime vuosien merkittävin kansainvälinen aloite Palestiinan valtion tunnustamiseksi ja Lähi-idän rauhan edistämiseksi.

Yhdysvaltojen ja Israelin boikotista huolimatta kymmenien maiden edustajat saapuivat New Yorkiin ilmaisemaan tukensa Palestiinalle ja kahden valtion mallille.

Konferenssi on korostanut lännen sisällä kasvavaa kuilua Palestiinan kysymyksessä. Ranska on ilmoittanut olevansa valmis tunnustamaan Palestiinan jo syyskuussa. Britannia on myös tietyin ehdoin tunnustamassa Palestiinan valtion.

Yhdysvallat on torjunut konferenssin sekä turhana että ennenaikaisena, mutta Euroopan ja arabimaailman johtajat sanovat, että Palestiinan kysymystä ei voida enää lykätä.

Suomen ulkopoliittinen johto on jarruttanut Yhdysvaltojen ja Israelin rinnalla Palestiinan tunnustamista, vaikka jo 147 YK:n jäsenmaata on tunnustanut Palestiinan valtion.

Suomi käy edelleen asekauppaa Israelin kanssa, vaikka YK ja kansainvälinen oikeus on vaatinut asekaupan kieltämistä. Näin Suomi on tosiasiallisesti yksi osallinen palestiinalaisten kansanmurhaan ja Gazan kaistan tuhoamiseen.