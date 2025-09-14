Sodat ovat pakolaisuuden suurin aiheuttaja

Yhdysvallat, EU ja Nato ovat läntinen euroatlanttinen kolmikko, jonka nykyinen imperialistinen laajentuminen alkoi Euroopassa 1990 luvun alussa Jugoslavian hajotussodista. Ne jatkuivat kymmenen vuotta vuosikymmenen loppuun asti.

Euroopasta nuo laajentumissodat siirtyivät 2000-luvulla Afganistaniin, Irakiin, Syyriaan ja Libyaan.

Ilman Neuvostoliiton hajottamista nyt jo neljännesvuosisadan jatkuneet sodat ja niiden aiheuttama pakolaisuus eivät olisi olleet mahdollisia. Neuvostoliiton hajottamista onkin aiheellisesti kutsuttu geopoliittiseksi katastrofiksi.

Jugoslaviassa euroatlanttinen kolmikko jakoi sosialistisen valtion seitsemäksi kapitalistiseksi valtioksi. Jakaminen aiheutti verisiä sotia ja ison pakolaisaallon. Satojatuhansia sotapakolaisia tuli Euroopan eri maihin.

Afganistanin, Irakin, Syyrian ja Libyan sotia pakenevia oli jo miljoonia. Suomikin sai sotapakolaisista osansa, kun vuonna 2015 yli 30 000 pakolaista tuli länsirajan yli Suomeen. Tuolloin vallassa oli keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten hallitus,

Kokoomus ja perussuomalaiset ovat mukana myös nykyisessä Orpo-Purran hallituksessa. Ja juuri nuo puolueet yrittävät häivyttää keskustelusta pakolaisuuden suurimman aiheuttajan, sodat.

Etenkin perussuomalaisten johto vaikenee pakolaisuuden juurisyistä ja on nostanut keskusteluun pakolaisten ”laadun” ja kulttuuriset ”tavat”.

Tuo perussuomuomalaisten tarkoituksella nostama rasistinen kohu, missä on jopa fasistisia piirteitä, on nähty myös monissa muissa EU-maissa. Sillä peitetään euroatlanttisen kolmikon vastuu sodista ja pakolaisuudesta.

Nykyisten sotien aiheuttama materiaalinen tuho ja inhimilliset menetykset jäävät sodan jalkoihin jääneiden kannettavaksi. Pakoon lähteneetkin maksavat ratkaisustaan kovan hinnan.

Sotia on vastustettava, pakolaisia on autettava!

Pääkirjoitus – Työkansan Sanomat 6/2025