Asevarustelu ja sotilasmenot tuhoavat ”hyvinvointivaltion”

Orpo–Purran johtama porvarihallitus kertoi 2. syyskuuta tiedotustilaisuudessaan valtion menojen lisäleikkauksista. Tällä kertaa leikkausten suuruus on noin miljardi euroa. Niitä perustellaan valtion velkaantumisen vakauttamisella.

Suurin leikkaus kohdistuu valtion asuntorahastoon, josta leikataan 365 miljoonaa euroa. Ara-lainoilla tuetaan kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamista. Leikkaus on isku myös yleensä rakentamiselle, joka on lamassa.

Leikkauksia on tulossa myös moniin Kela-korvauksiin ja työttömyysturvaan. Leikkauksien tehoa vauhdittamaan on perustettu valtion KEHA-keskuksen sisälle uusi ilmiantojärjestelmä. Vastaava on ollut jo aiemmin Kelalla.

Orpo-Purran porvarihallitus aloitti toimikautensa vuoden 2023 kesäkuussa. Toimikausi päättyy vuoden 2027 kevään eduskuntavaalien jälkeen, ellei hallitus sitä ennen kaadu ongelmiinsa.

Porvarihallitus on jo tähän mennessä leikannut valtion menoja 10 miljardilla eurolla. Leikkaukset kohdistuvat kansalaisten perus- ja työttömyysturvaan, sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja koulutukseen.

Kun valtiolla on vain yksi iso kassa tuloille ja menoille, herää tietenkin kysymys, mihin nuo leikatut 10 miljardia ovat joutuneet, sillä valtion velanottoa ne eivät ole pienentäneet? Vastaus on asevarustelu ja sotilasmenot.

Suomen asevarustelu ja sotilasmenot olivat vuonna 2023 Orpo-Purran porvarihallituksen aloittaessa 4,4 miljardia euroa. Tänä vuonna menot ovat 6,5 miljardia. Porvarihallituksen päätösten mukaan vuonna 2030 menot nousevat jo yli 10 miljardiin.

Suomen jäsenyys sotilasliitto Natossa merkitsee sitä, että Suomen asevarustelu ja sotilasmenot nousevat vähitellen 15 miljardiin euroon vuodessa. Sinne leikkausten tuotot ja säästöt uppoavat.

Kansalaisten kannalta nykyinen meno on kaikin puolin huonoa ja vaarallista. Ja erityisen vaarallista siksi, että eduskunnassa ei ole yhtään puoluetta, joka vastustaisi nykyistä leikkauspolitiikkaa ja sotavalmisteluja.

Työkansan Sanomat 6/2025