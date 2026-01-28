Eduskunta on ajanut itsensä sivuraiteelle

Eduskunnan viime vuosien toimintaa voisi verrata kumileimasimen tehtävään. Valta on keskittynyt hallitukselle ja ulkopoliittiselle johdolle. Molemmissa määrää kokoomus, apunaan perusuomalaisten oikeistokärki.

Tämä uusi vallanjako näkyy niin sisä- kuin ulkopolitiikassa. Eduskunnan asema johtavana vallankäyttäjänä on rapautunut kolmesta syystä: kapitalismia tuetaan, sotapolitiikkaa edistetään, sotilasliitto Naton otetta lisätään.

Kaikki edellä mainittu on tehty lähes yksimielisesti lujittamaan pääoman, rikkaiden ja kenraalien valtaa. Eduskunnan vasemmistopuolueet ovat yksimielisyysharhassaan valmiita rankaisemaan yksittäisiä kansanedustajia. Kriittisiä ääniä ei sallita.

Tammikuun alussa tuli voimaan merkittäviä heikennyksiä työttömyysturvaan. Helmikuun alussa heikennykset iskevät toimeentulotukeen, siihen kaikkein köyhimpien elämisen ehtoon.

Sosiaaliturvan leikkaukset jatkuvat edelleen, ja sairaanhoidon saaminen on vaikeaa koko maassa.

Luulisi eduskunnalla olevan tekemistä vinoon menneen sisä- ja ulkopolitiikan oikaisemisessa. Niin ei näytä tapahtuvan. Nostetaan julkisuuteen muita asioita.

Viime viikolla nousi esille eduskunnan pikkujouluissa tapahtunut väitetty häirintä. Jotkut kansanedustajat olivat kaulailleet ja esittäneet sopimattomia muutamalle eduskunta-avustajalle.

Porvarimedia ja eduskuntaryhmien puheenjohtajat avautuivat joukolla tuomitsemaan onnettomat, jotka ottivat ilmaisen tarjoilun liian ahneesti. Sdp:n ryhmänjohtaja Tytti Tuppurainen suorastaan tärisi tuomiota lukiessaan. Vasemmistoliiton Aino-Kaisa Pekonen komppasi Tuppuraista.

Nämäkin kansanedustajat voisivat jättää julkisuuden tavoittelun vähemmälle ja keskittyä olennaiseen, työtätekevien taistelemien etujen puolustamiseen.

Kapitalismin kriisi on ajanut Suomen talouden taantumakierteeseen ja lamaan. Seurauksena on ollut suurtyöttömyys, viime vuoden lopussa lähes puoli miljoonaa, ja sama meno näyttää jatkuvan tänäkin vuonna. Mitä eduskunnan vasemmistopuolueet aikovat tehdä?

Tuskin näemme protesteja eduskunnassa ja mielenosoituksia kaduilla. Nauttivat mieluummin valtion puoluetukimiljoonista ja valmistautuvat seuraaviin eduskuntavaaleihin ilman ”häiriöitä”

Protestien ja mielenosoitusten järjestäminen jää kansalaisjärjestöjen ja yksittäisten ihmisten tehtäväksi. Siihen meidän on koottava voimamme.

Pääkirjoitus 25.1.2026

Työkansan Sanomat 1/2026