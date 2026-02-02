Palaako rauha Ukrainaan?

Sota Ukrainassa on jatkunut kuukauden kuluttua neljä vuotta. Sen juurisyyt ulottuvat vuoteen 1991 ja Neuvostoliiton hajottamiseen. Ukrainan silloinen johtaja Leonid Kuzma oli Venäjän Boris Jeltsinin ja Valko-Venäjän Stanislau Shushkevitshin ohella tekemässä päätöstä hajottamisesta.

Näistä hajottajista tuli myös itsenäistyneiden maidensa ensimmäisiä presidenttejä.

Olen aikeisemmin jo kirjoittanut Ukrainan historiasta. Lainaan tässä vähän itseäni.

Ukraina oli 1922 Neuvostoliiton perustaja. Se oli 1991 myös Neuvostoliiton hajottaja. Tuon jälkeinen Ukraina on ollut poliittisen sekasorron, sisäisten yhteenottojen, talouden alamäen ja korruption luvattu maa.

Käynnissä olevan Ukrainan sodan varsinaisten syiden selvitystyö on aloitettava toisen maailmansodan tapahtumista Ukrainassa. Tuolloin 1941 Hitlerin natsi-Saksa valtasi Ukrainan.

Valtauksen jälkeen ukrainalainen natsi Stephen Bandera julisti Länsi-Ukrainan Lvivissa Ukrainan uuden tasavallan perustamisen Saksan avulla. Hitler myös luovutti Banderalle osia Puolasta. Saksa ja Bandera toteuttivat käytännössä Ukrainan nykyisen kahtiajaon länteen ja itään

Toinen suuri syy on 2014 Kiovan vallankaappauksessa. Siinä syrjäytettiin vaaleilla valittu presidentti Viktor Janukovitch ja hajotettiin maan parlamentti. Vallankaappaus oli Yhdysvaltojen ja EU:n rahoittama ja tukema.

Heti Kiovan vallankaappauksen jälkeisenä keväänä valtaan noussut oikeisto lähetti vuosia aiemmin järjestäytyneet uusnatsien Azov-palkkasotilaat Itä-Ukrainaan. Tavoitteena oli venäjänkielisten maan kansalaisten kuritus, ”palauttaminen ruotuun”.

Tavoitteena oli puhdistaa venäjänkielinen enemmistö kouluista ja kuntien sekä valtion virkatehtävistä. Ja sen jälkeen ajaa pois asuinsijoiltaan Venäjälle.

Ukrainan tekemissä pommituksissa ja azovilaisten ampumana tapettiin 14 000 venäjänkielistä, joista yli puolet oli siviilejä. Alkoi Ukrainan sisällissota kaikkine kauheine seurauksineen.

Ukrainan rauhaan tähtääviä rauhanneuvotteluja on käyty tammikuussa tiiviiseen tahtiin. Osapuolina ovat Venäjä, Yhdysvallat ja Ukraina. Tuloksia on syntynyt. Vain aluekysymykset ja turvavyöhykkeet ovat vielä ratkaisematta.

Toivotaan parasta. Rauha on aina parempi sotaa!

Pakina/Rauno Lintunen

Työkansan Sanomat 1/2026