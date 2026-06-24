Helsingin Vapussa kapitalismia ja imperialismia vastaan

Työväen vappua vietettiin tänäkin vuonna solidaarisuuden ja taistelun merkeissä marssilla sekä kunnioittaen sisällissodassa kuolleita työläisiä kukkien laskulla. KTP osallistui Helsingin Vappumarssille yhdessä muiden kommunistien kanssa. Tunnukset kutsuivat taisteluun imperialismia vastaan sekä vaativat Naton alasajoa.

Viime vuoden vapun jälkeen imperialistien välinen kilpailu on avannut taistelukenttiä muun muassa Iraniin ja Venezuelaan sekä pahentanut työväenluokan kärsimystä työttömyyden lisääntyessä ja sosiaalitukien vähentyessä. Vapun hyvästä säästä huolimatta ilmapiiristä ja keskusteluista tuli selväksi, että militarismin nousu sekä nykyisen hallituksen politiikka huolettaa monia työläisiä, koska he kokevat niiden vaikutukset suoraan elämässään.

Marssin päätepisteellä, Kansalaistorilla, kuultiin sosiaalidemokraatteja, jotka hekin sanoin vastustivat aseistamista. Todellisuudessa tämä vastustus jää aina korulauseiden muotoon, sillä heidän tekonsa paljastavat työväenluokan vastaisen politiikan. Viime hallituksen aikana tehty jäsenhakemus Natoon on tästä vain yksi esimerkki.

Kommunistien tehtävä on osoittaa, kuinka militarisaatio sekä imperialistiset sodat ovat kytkettyinä kapitalismiin. Toisin kuin esimerkiksi Saksassa, kommunistien osallistumista vappumarssille ei tänä vuonna laajemmin yritetty estää, mutta sosiaalidemokraattien vaikutus työväenluokan keskuudessa yhdistyy työväenluokan solidaarisuuden rikkomiseen sekä kommunistien hiljentämiseen.

Osallistuminen marssille on yksi tilaisuus tuoda kommunistinen ajattelu yleisempään tietoon, osoittaa reformismin haitallisuus ja vahvistaa yhteyksiä työläisiin. KTP:n jäsenet keskustelivat osallistujien kanssa ja jakoivat Työkansan Sanomia, jonka jälkeen jatkettiin laskemaan kukat punaisten muistomerkille. Mahdollisuudet laajemmalle agitaatiolle marssilla saattoivat vaikuttaa heikolta, kun opposition porvaripuolueet ja ammattiliittojen sosiaalidemokraattinen johto yrittivät pitää varjoissa heidät pettureiksi paljastavan politiikan.

Sitä suuremmalla syyllä työväen vappu on joka vuosi käytettävä taisteluun kapitalismia ja imperialismia vastaan. On erityisen tärkeää, että tämä luokkataistelua ja -tietoisuutta edistävä juhla säilyttää historiallisen roolinsa nimenomaan työläisten juhlana ja kommunistisen aatteen puolesta. Vappumarssi osoitti, että Suomen työväenluokka on porvareiden propagandan ja kurjistamisen keskellä valmis puolustamaan kollektiivisia intressejään.

(TKS/Rasmus Sohlman)