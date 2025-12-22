Mäntyharjun partiopoika Häkkänen leikkii tulella

Kokoomuksen kypärä istuu hyvin puolustusministeri Antti Häkkäsen päässä. On istunut aina 1990-luvun partiopoika-ajoista alkaen. Tulitikkuleikit ja suunnistusharjoitukset ovat kuitenkin vaihtuneet ajan saatossa aseiksi ja sotauhoksi idän suuntaan.

Presidentti Urho Kekkonen varoitti aikanaan päästämästä koskaan kokoomusta hallitukseen. Ei uskottu, ja nyt on myöhäistä. Suomen tuhoaminen etenee kovalla vauhdilla.

Kokoomuksella on käsissään hallitus ja ulkopoliittinen valta. Mustan värisuoran näkyvimmät tuholaiset ovat Stubb, Orpo, Valtonen ja Häkkänen. Kypäräpäillä ei ole eduskunnassa vastavoimaa, sillä kaikki ovat saman leikkauspolitiikan ja sotakiiman vallassa.

Häkkänen valittiin kesäkuussa 2023 Orpo-Purran hallituksen puolustusministeriksi. Sen jälkeen on pitänyt kiirettä.

Marraskuussa 2023 allekirjoitettiin Israelin kanssa yli 300 miljoonan euron arvoinen sopimus Davidin linko -ohjusjärjestelmän hankkimisesta. Vain kuukausi sen jälkeen, kun Israel oli aloittanut Gazassa kansanmurhasodan.

Joulukuussa 2023 Häkkänen allekirjoitti Yhdysvaltojen kanssa DCA-sopimuksen, joka mm. antaa Yhdysvaltojen asevoimien käyttöön 15 suomalaista sotilastukikohtaa.

Varsinainen jytky Häkkäsen uralla tapahtui, kun Suomi liittyi huhtikuussa 2024 sotilasliitto Natoon. Sen jälkeen Naton päämaja Brysselissä on tullut Häkkäselle tutuksi. Hänellä lienee jo oma tuoli notkuvissa illallispöydissä.

Joulukuussa 2025 Suomen Nato-komento siirtyi Hollannin Brunssumista Atlantin taakse Yhdysvaltojen Norfolkiin. Häkkäsen matkat pitenevät, mutta eivät haittaa sotavlmisteluja

Pakina/Rauno Lintunen

Työkansan Sanomat 8/2025