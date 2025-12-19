Venezuelan kommunistisen puolueen (PCV) lausunto

Yhdysvaltojen hallinnon aggressio Venezuelaa vastaan ​​on osa imperialistista uuskolonisaatiohyökkäystä, jonka tarkoituksena on kansakuntamme luonnonvarojen, alueiden ja strategisten resurssien anastus.

Määräys laittomien pakotteiden kohteena olevien tankkerien ”täydellisestä saarrosta” on avoin ja räikeä kansainvälisen oikeuden rikkomus, joka pahentaa Venezuelan kansan jo ennestään syvää poliittista, taloudellista ja sosiaalista kriisiä ja vahvistaa yksipuolisten pakkotoimenpiteiden rikollisen luonteen.

Pakotteilla on ollut johtava rooli työntekijöiden elinolojen heikkenemisessä. Samaan aikaan Nicolás Maduron hallitseva eliitti on käyttänyt näitä ulkoisia hyökkäyksiä oikeutuksena työntekijöiden ja kansan vastaiselle politiikalle ja siirtänyt heille kriisin taakan.

Erityisen vakava ja huolestuttava on Yhdysvaltojen presidentin Trumpin häpeämätön vaatimus ”Venezuelan öljyyn, maahan ja omaisuuteen”, joka on Trumpin uusi jatko-osa Monroe-doktriinin mukaisesti ja vaarantaa vakavasti alueen kansojen itsemääräämisoikeuden.

Yhdysvaltojen militaristisella hyökkäyksellä on jo ollut traagisia seurauksia. Se on vaatinut kymmenien ihmisten hengen, jotka teloitettiin sotilasoperaatioissa Karibialla ja itäisellä Tyynellämerellä.

Venezuelan kommunistinen puolue ”tuomitsee jyrkästi Yhdysvaltojen hallinnon ajaman imperialistisen siirtomaavallan uudelleenrakentamisen ja kansainvälisen merirosvouksen, jota edustavat venezuelalaisella raakaöljyllä lastattujen öljytankkereiden anastamiset, sekä uhan ryöstää Venezuelan kansakunnan omaisuutta ja varallisuutta.

Vahvistamme uudelleen historiallisen sitoutumisemme imperialismin vastaiseen taisteluun ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian kansojen yhtenäisyyteen vallan ja ryöstön uhkia vastaan.

Jenkkien sotilassaapas pois Latinalaisesta Amerikasta ja Karibialta!

Venezuelan kommunistisen puolueen keskuskomitean pääsihteeristö