Näkökulmia – Iran

Yhdysvallat uhkaa uudella imperialistisella sotilaallisella hyökkäyksellä Irania ​​yhdessä Israelin kanssa. Tavoitteena on ohjata Iranin poliittista kehitystä ajamaan kaksikon omia geopoliittisia etuja.

Tämä on jatkoa imperialistiselle väliintulolle Venezuelassa ja uhkauksille mm. Kuubaa, Kolumbiaa, Meksikoa ja Grönlantia vastaan, mikä on laajemmin osa yleistä imperialistista kilpailua.

Iranin kansa taistelee oikeuksiensa puolesta maan hallinnon ja porvarillisen valtion kansanvastaista politiikkaa vastaan, joka köyhdyttää, sortaa kansaa, tappaa mielenosoittajia ja kieltää kommunistisen Tudeh-puolueen toiminnan ja poliittisten oikeuksien harjoittamisen.

Tudehin kieltämisen jälkeen kommunistit ovat siirtyneet maanalaiseen toimintaan, ulkomaille ja perustaneet uusia järjestöjä toimintansa jatkamiseksi.

Tudeh perustettiin vuonna 1941, ja siitä tuli Iran kommunistisen puolueen (ICP) seuraaja, joka oli perustettu jo vuonna 1917. Myös ICP kiellettiin useita keroja ja sen johtajia tapettiin.

Vain Iranin kansan käsissä on vastuu maansa poliittisesta ja sosiaalisesta kehityksestä.

Rauno Lintunen

***

Iranin työväenpuolueen (Toufan) lausunto

Lopettakaa sionistinen imperialistinen puuttuminen Iraniin! Pitäkää amerikkalaisen imperialismin ote erossa Iranista!

Donald Trump on kuumentanut täysin Iranin poliittisen ilmapiirin viimeaikaisilla häpeällisillä lausunnoillaan puuttumisesta Iranin sisäisiin asioihin ja uhkauksista sotilaallisilla iskuilla. Yhdysvallat ja Israel suunnittelevat uudelleen terroritekoja ja rikoksia Iranissa kansan kamppailun tukemisen verukkeella.

Iranin työväenpuolue (Toufan) ilmoittaa jälleen kerran:

Ensinnäkin: Juuri tämä asia – rikolliset ulkomaiset uhkaukset ja mahdollinen puuttuminen – voi syrjäyttää rauhanomaiset kotimaiset mielenosoitukset ja työläisten luokkataistelun. Lisäksi ottaen huomioon Amerikan synkän historian ulkomaisista interventioista – Jugoslaviasta Afganistaniin, Irakiin, Libyaan, Syyriaan, Venezuelaan ja Sudaniin – jotka kaikki toteutettiin ”kansan tukemisen” nimissä, mutta käytännössä johtivat vain epävakauteen. Tällaisen skenaarion toistuminen Iranissa johtaa vaarallisiin ja tuhoisiin seurauksiin.

Toiseksi: Iranilla on monimuotoinen etninen, kansallinen ja uskonnollinen koostumus, ja mikä tahansa ulkomainen interventio voisi toimia katalysaattorina paikallisille ryhmille ja alueellisille vallanhakijoille aseistautumiselle ja separatististen vaatimusten esittämiselle. Lentokieltoalueen luominen nykytilanteessa, erityisesti ottaen huomioon Irakin hajoamisen ja ”Kurdistanin alueellisen hallituksen”, ei ole kaukaa haettu skenaario.

Kolmanneksi: Tällaisessa tilanteessa mikä tahansa ryhmä, joka voi hankkia raskaita aseita, kuten ohjuksia, voi käytännössä ottaa vallan.

Lyhyesti sanottuna ulkomaisten sotilaallisten hyökkäysten ja kotimaisten mielenosoitusten samanaikainen skenaario ei ole ainoastaan ​​ratkaisu, vaan myös rikollinen ja tuhoisa fantasia.

Neljänneksi: Strategisesta näkökulmasta Donald Trumpin hallinto pyrkii viime kädessä säilyttämään ja laajentamaan Yhdysvaltojen monopoliasemaa Persianlahden alueella sekä heikentämään ja syrjäyttämään Iranin Shanghain yhteistyöjärjestön ja BRICS-maiden jäsenenä sekä Kiinan ja Venäjän liittolaisena.

Amerikkalaisten virkamiesten ja sionistisen hallinnon Iranin hallitusta vastaan ​​levittämä väärä propaganda joukkotuhoaseista tai Iranin salaisesta ydinohjelmasta ovat vain keksittyjä valheita. Imperialistinen propagandakoneisto vääristää totuutta ja muuttaa uhrin ja rikollisen rooleja. Gazan kansanmurha ja ihmisten tappaminen Libanonissa ja Jemenissä sekä ISISin perustaminen Damaskokseen ovat imperialististen ja sionististen voimien ja heidän liittolaistensa luomuksia.

Viidenneksi: Sotilaallisilla iskuilla Lähi-idän maihin ja niiden naapurimaihin amerikkalainen imperialismi on tehnyt alueen ihmisistä terrorioperaatioidensa uhreja ja on näiden maiden jännitteiden ja turvattomuuden pääasiallinen syy.

25 amerikkalaisen sotilastukikohdan läsnäolo Lähi-idässä on uhka ja huolenaihe alueella. Niin kauan kuin amerikkalaiset sotilasjoukot ovat läsnä sionismin syöpäkasvaimen rinnalla alueella, alueen ihmiset eivät näe rauhaa ja turvallisuutta.

Puolueemme on toistuvasti korostanut, että:

Kaikki poliittiset muutokset Iranissa, mukaan lukien hallinnon vaihdos tai sen kaataminen, ovat sisäisiä asioita. Vain Iranin kansalla – eikä millään imperialistisella tai sionistisella voimalla – on oikeus päättää Iranin poliittisesta kohtalosta.

Nykyisen hallinnon kaataminen nykyisissä olosuhteissa, ottaen huomioon vallankumouksellisen ja itsenäisen voiman puuttumisen, joka toimii työväenluokan ja Iranin kansan etujen mukaisesti, ei ole ainoastaan ​​hyödytöntä, vaan se myös kääntää kansan taistelun muualle ja johtaa täydelliseen tappioon.

Jalo Iranin kansa!

Olkaa valppaita, älkää antako uusfasistisen ja rikollisen Trumpin lupausten hämätä teitä! Esittäkää oikeutetut vaatimuksenne ja puhdistakaa maanne imperialistien ja sionistien piilotetuista ja avoimista palkkasotureista!!

Ei sionistisimperialistiselle hyökkäykselle Irania vastaan!

Kädet pois Iranista!

Iranin kohtalosta päättää vain Iranin kansa, eivät ulkomaalaiset!

Työkansan Sanomat 1/2026