Orpo-Purran porvarihallitus on kauhukabinetti

Porvarihallituksen pian päättyvän vuoden 2025 toimien kaksi pääkohdetta ovat olleet työläisten taistelemien vähimmäisetujen leikkaaminen ja asevarustelun sekä sotilasmenojen paisuttaminen.
Vähimmäisetujen leikkaaminen on kohdistunut rajuin seurauksin sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Esimerkkinä on mainittava hyvinvointialueet, joiden toiminta ei vastaa ihmisten tarpeisiin. Niistä on tullut rampoja ankkoja.
Suuret leikkaukset ovat iskeneet myös asumistukeen, perustoimeentuloon ja työttömyysturvaan. Mikään ihmisten päivittäiseen pärjäämiseen vaikuttava ei ole jäänyt leikkaamatta.
Viimesijaisen perustoimeentulotuen ehdot ovat kiristymässä vuoden 2026 helmikuusta alkaen. Hallituksen esityksestä tukea voidaan leikata enemmän ja välittämättä tuensaajan todellisesta tarpeesta.
Tämäkään ei riitä perussuomalaisten valtiovarainministeri Riikka Purralle. Hän syyllisti viime viikolla toimeentulotuen saajat tuhansien eurojen tuloilla laiskottelijoiksi, jopa rötöstelijöiksi.
Kelan tuoreimpien lokakuun tilastotietojen mukaan perustoimeentulotuen saajia oli kuun lopussa kaikkiaan 150 180. Tuen saajan keskimääräinen kuukausiraha oli vain 602 euroa.
Mihin sitten valtion menojen leikkaamista ja ihmisten toimeentulon vaikeuttamista tarvitaan? Vastaus on sotavalmistelujen ammottava kita. Suomen valtion velkaantumisen suurin aiheuttaja ovat asevarustelu ja sotilasmenot.
Vuonna 2025 ne nousevat lähelle 7 miljardia euroa. Vuoteen 2030 mennessä ne nousevat 10 miljardiin. Naton tekemän päätöksen jälkeen nuo menot tulevat nousemaan vuonna 2035 noin 15 miljardiin.
Tätä järjetöntä sodan valmistelua propagoidaan Venäjän uhalla. Sitä toistetaan päivästä toiseen. Ylen ja muun porvarimedian uho muistuttaa 1930-luvun mustaa vuosikymmentä. Siitä ei hyvää seurannut.
Propagandaa ei saa hyväksyä, eikä siihen saa suhtautua välinpitämättömästi.
Pääkirjoitus 15.12.2025
Työkansan Sanomat 8/2025