Puolustamme työväenluokkaa kapitalistien riistolta ja sodalta

Kommunistinen työväenpuolue (Ktp) on jäänyt yksin puolustamaan työväenluokan taistelulla saavuttamia minimietuja ja oikeuksia.

Eduskunnassa on vain suuren rahan sotapuolueita, joita Orpo-Purran porvarihallituksen ei tarvitse huomioida sotavalmisteluissaan ja vähävaraisten rankaisemisessa.

Vasemmisto ja vihreät ovat osaltaan vastuussa tästä väärästä kehityksestä antamalla porvarihallitukselle ja Suomen ulkopoliittiselle johdolle avoimen valtakirjan sotaan hyväksymällä Nato-jäsenyyden ja vieraiden joukkojen tulon maahamme.

Valtava uusi asevarustelukierre ja sotilasmenot vievät vuosi vuodelta lisää miljardeja valtion verotuloista. Vuonna 2035 ne tulevat olemaan vuodessa noin 15 miljardia euroa.

Ktp:n lehti Työkansan Sanomat on nyt ainut työväenlehti Suomessa. Se toimitetaan ja postitetaan talkoovoimin, ilman valtion tai julkisyhteisöjen varoja. Tarvitsemme tukeasi.

Työkansan Sanomien vuoden 2026 tilaushinta on 35 euroa. Vielä tämän vuoden aikana maksettu tilaus 30 euroa. Tilaukseen kuuluu 8 paperilehteä ja puolueen maksuttomat nettisivut ositteessa ktpkom.fi

Työkansan Sanomat 8/2025