Rauhanliikkeelle olisi töitä

Yhdysvaltojen johtama länsi on valjastanut neokolonialismin ja sotaimperialismin nykypolitiikkansa tärkeimmäksi työkaluksi. Rauhaa ei enää ole. Sota, miehitys, uhkailu ja taloudelliset pakotteet ovat käytössä valtioiden ja kansojen alistamiseksi.

Vaikka Yhdysvallat on sotaveturi, Euroopan unioni ja sotilasliitto Nato ovat sen uskollisia apureita. Kansainvälisen pääoman, monopolien ja aseteollisuuden omistajat ovat tässä uudessa väkivaltaisessa maailmassa voittajia. Työväenluokka kärsii, kuten ennenkin.

Ydinaseiden tuominen Suomen alueelle olisi törkeä kansan vastainen teko. Se alistaisi sodan aikana kaikki fyysisen ja materiaalisen täystuhon uhriksi.

Vastuun Suomea ja kansaa uhkaavasta kehityksestä kantavat Marinin ja Orpo-Purran hallitukset. Ne ovat antaneet lopullisen iskun Suomen puolueettomuus- ja rauhanpolitiikalle. Itsenäisyys on menetetty ulkoisille kasvottomille voimille.

Eduskunnan vasemmisto ja vihreät olivat oikeiston rintamassa hyväksymässä Suomen Nato-jäsenyyden. Ne pettivät äänestäjänsä ja avasivat osaltaan Yhdysvalloille ja Natolle tietä myös ydinaseiden tuomiselle Suomeen.

Parhaillaan nimetään maksajia ase- ja sotilasmenojen valtavalle kasvulle. Työläisten voimin rakennettu hyvinvointivaltio on purkamisen kohteena. Se mikä on taistelulla saavutettu, yritetään ottaa sotavalmistelujen veriseen kassaan.

Yhdysvaltojen ja Israelin brutaali hyökkäyssota Iranissa ei ole aiheuttanut vastalauseita Euroopan unionissa. Päinvastoin. Tuomitsevat kannanotot on osoitettu Iranille sen puolustaessa itseään. Suomessa on uskollisesti toistettu unionin kannanottoja.

Iran ei ole rikkonut kansainvälistä oikeutta eikä YK:n peruskirjaa, jonka mukaan sillä on ehdoton oikeus puolustaa itseään. Peruskirjan mukaan Iran saisi myös kutsua muita maita apuun hyökkäyksen torjumiseksi. Tätä Iran ei ole vielä tehnyt.

Iran on puolustanut itseään iskemällä Yhdysvaltojen kymmeniin sotilastukikohtiin Lähi-idän alueella. Se on myös lähettänyt ohjuksia Israeliin, joka kerskuu Iranin johdon ja tuhansien siviilien tappamisella.

Nyt olisi rauhanliikkeelle töitä. Ylös, ulos ja järjestämään protesteja.

Pääkirjoitus 8.3.2026

Työkansan Sanomat 2/2026